Новости экономики за 05.12.2019

Новости Беларуси. Белорусы вновь попали в рейтинг самых быстрорастущих технологических компаний Северной Америки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2019 году он опубликован в 25-й раз и составлен на основании средней выручки за 2015-2018 годы.

Единственным представителем белорусского бизнеса в North America Technology Fast – 500 за этот год стала компания-резидент Парка высоких технологий и один из крупнейших работодателей в отечественной IT-отрасли – ее центры разработки есть в Минске и во всех областных городах страны. Центральный офис группы размещается в Нью-Йорке.

В рейтинг она вошла со средним темпом прироста выручки за 3 года в 239 %.

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