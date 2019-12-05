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Новости экономики за 05.12.2019

05 декабря 2019 15:28
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Новости Беларуси. Белорусы вновь попали в рейтинг самых быстрорастущих технологических компаний Северной Америки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2019 году он опубликован в 25-й раз и составлен на основании средней выручки за 2015-2018 годы.

Привезти крупный товар из-за границы станет дешевле

Новости экономики за 05.12.2019-1

Единственным представителем белорусского бизнеса в North America Technology Fast – 500 за этот год стала компания-резидент Парка высоких технологий и один из крупнейших работодателей в отечественной IT-отрасли – ее центры разработки есть в Минске и во всех областных городах страны. Центральный офис группы размещается в Нью-Йорке.

В рейтинг она вошла со средним темпом прироста выручки за 3 года в 239 %.

ВСЕМИРНЫЙ БАНК СНИЗИЛ ПРОГНОЗ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ В 2020 ГОДУ

Новости экономики за 05.12.2019-3

Всемирный банк понизил прогноз цены на нефть в 2020 году с 60 до 58 долларов за баррель.

В Беларуси построят 6 заводов по выпуску древесного топлива

Ожидаемые объемы спроса пересмотрены вниз с учетом сниженного прогноза глобального роста. Предложение, в свою очередь, к 2020 году вырастет благодаря вводу в эксплуатацию новых нефтепроводов. В прогноз также заложено предположение, что ограничение добычи странами ОПЕК и партнерами продолжится.  

# It-технологии # Наталья Надольская

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В Беларуси построят 6 заводов по выпуску древесного топлива
05 декабря 2019 15:25

В Беларуси построят 6 заводов по выпуску древесного топлива

Привезти крупный товар из-за границы можно будет дешевле
05 декабря 2019 15:24

Привезти крупный товар из-за границы можно будет дешевле

Моргулис о вероятных проектах Беларуси и США: «Будут, возможно, участвовать американские большие компании, может быть, даже и государство»
05 декабря 2019 13:04

Моргулис о вероятных проектах Беларуси и США: «Будут, возможно, участвовать американские большие компании, может быть, даже и государство»