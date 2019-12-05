Привезти крупный товар из-за границы можно будет дешевле

Пока так называемые неделимые товары для личного пользования оцениваются по весу и стоимости, поэтому пошлину рассчитывают по превышению этих показателей. Понятие «неделимый товар» теперь навсегда исчезнет из лексикона сотрудников таможни. С 1 января 2020 года его не будут применять.

Плюс в том, что граждане, которые везут из Польши и Литвы крупную бытовую технику или товары в разумных пределах и для личного пользования, смогут сэкономить на таможенных платежах. К примеру, если сейчас за условную посудомоечную машину весом 36 килограммов нужно было заплатить 144 евро пошлины, то с нового года – всего 44. Конечно, это при условии, что гражданин пересекает границу не чаще, чем один раз в три месяца, и везет только этот товар.