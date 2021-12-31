В Беларуси построили около 44 тысяч квартир. Почти половина – для нуждающихся

Новости Беларуси. В стране построили почти 44 тысячи квартир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эксплуатацию ввели без малого четыре миллиона квадратных метров жилья.

Почти половина – для состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. В сельской местности построили более миллиона квадратов жилья. В новые квартиры переселились более 10 тысяч многодетных семей.