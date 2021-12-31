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В Беларуси наметился благоприятный инвестиционный климат. Иностранные компании вложили в экономику почти 7 млрд долларов

31 декабря 2021 19:45
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Новости Беларуси. Почти 7 миллиардов долларов вложили в реальный сектор экономики Беларуси иностранные инвесторы с начала 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси наметился благоприятный инвестиционный климат. Иностранные компании вложили в экономику почти 7 млрд долларов-1

В основном это субъекты хозяйствования России – почти половина всех поступивших инвестиций оттуда. Иностранные инвесторы могут создавать в нашей стране компании с любым объемом инвестиций, а также свои филиалы и представительства. Государство со своей стороны гарантирует льготы и преференции. Компании могут снизить инвестиционные затраты и налоговую нагрузку при размещении своего бизнеса в свободных экономических зонах, Парке высоких технологий и индустриальном парке «Великий камень».  

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# Государственная политика в сфере инвестиций # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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