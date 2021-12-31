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Белорусы вновь стали доверять банкам. Прекратился отток валютных вкладов

31 декабря 2021 19:47
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Новости Беларуси. Белорусы снова стали доверять банкам. С начала 2021 года объем рублевых вкладов вырос на 500 миллионов рублей до 5 миллиардов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Белорусы вновь стали доверять банкам. Прекратился отток валютных вкладов-1

Ближе к концу 2021 года прекратился отток валютных вкладов: после падения в течение 14 месяцев валютные вклады начали расти в октябре и к концу года достигли 5,1 миллиарда долларов.  

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# Вклады # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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