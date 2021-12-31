Белорусы вновь стали доверять банкам. Прекратился отток валютных вкладов

Новости Беларуси. Белорусы снова стали доверять банкам. С начала 2021 года объем рублевых вкладов вырос на 500 миллионов рублей до 5 миллиардов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ближе к концу 2021 года прекратился отток валютных вкладов: после падения в течение 14 месяцев валютные вклады начали расти в октябре и к концу года достигли 5,1 миллиарда долларов.