Прямой эфир

Новости экономики за 31.12.2021

31 декабря 2021 19:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Почему поставки отечественной продукции за рубеж ставят рекорды, что с курсом национальной валюты и какие страны стали основными торговыми партнерами?  

С деловым обзором в программе Новости «24 часа» экономический обозреватель Наталья Надольская.  

ЭКСПОРТНЫЕ ПОСТАВКИ СТАВЯТ РЕКОРДЫ  

Новости экономики за 31.12.2021-1

Экспортные поставки ставят рекорды, даже несмотря на новые санкции и ограничения – плюс 35 % за год, Это очень большие цифры. Если посмотреть результаты прошлых лет, мы имеем рекордное положительное сальдо платежного баланса, то есть это превышение поступления валюты в страну над оттоком. Это очень позитивно повлияло и на валютный рынок, макроэкономическую сбалансированность, выплаты по нашим долговым обязательствам. Это привело к росту золотовалютных резервов страны с почти 7 миллиардов долларов в апреле до почти 8,5 миллиарда в декабре. Эксперты отмечают, что причин для падения экспорта в начале 2022 года пока не наблюдается, а значит – валютный поток в страну продолжится, что будет поддерживать экономический рост и курс белорусского рубля.  

КУРС БЕЛОРУССКОГО РУБЛЯ В 2021 ГОДУ БЫЛ ОДНИМ ИЗ САМЫХ СТАБИЛЬНЫХ  

Новости экономики за 31.12.2021-4

Курс национальной валюты в этом году был одним из самых стабильных за последнее время. Год начался с 2 рублей 58 копеек за доллар, а заканчивается на тех же уровнях – чуть выше 2,5 рубля. Такой стабильности от него не ожидали и эксперты.  

СТРАНЫ ЕАЭС ПОСТЕПЕННО ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ АМЕРИКАНСКОЙ ВАЛЮТЫ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ  

Новости экономики за 31.12.2021-7

Страны ЕАЭС постепенно отказываются от американской валюты во внешней торговле. Экономисты считают, что дальнейшая дедолларизация может привести к укреплению курсов национальных валют. Все чаще экономисты говорят о формировании мультивалютной системы и создании единой евразийской валюты, которая смогла бы конкурировать с долларом, евро и юанем.  

ПОЧТИ 25 ТЫСЯЧ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ОТКРЫЛИ ДЕПОЗИТЫ ПО НОВОЙ ПРОГРАММЕ «СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ»  

Новости экономики за 31.12.2021-10

Почти 25 тысяч многодетных семей открыли депозиты по новой программе «Семейный капитал» на более чем полмиллиарда рублей. В новой пятилетке поддержка государства назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно. На досрочное распоряжение средствами семейного капитала подали почти 50 тысяч заявлений.  

БЕЛАРУСЬ ПРЕЗЕНТОВАЛА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НА ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКЕ ЭКСПО-2020 В ДУБАЕ  

Новости экономики за 31.12.2021-13

Беларусь презентовала экономический потенциал на Всемирной выставке «Экспо-2020» в Дубае. Всемирный форум – это хорошая возможность для поиска новых рынков сбыта, стратегических партнеров, привлечения инвестиций в высокотехнологичные и наукоемкие отрасли отечественной экономики. Миллионы посетителей из разных стран мира получили возможность познакомиться с туристическим потенциалом Беларуси: национальной самобытностью, историко-культурным наследием, спортивными достижениями, народным мастерством, кухней, традициями.  

Белорусское правительство не ставит перед собой каких-то заоблачных задач и планирует рост ВВП в 2022 году на уровне 2 %, рассчитывая сработать не хуже, чем в текущем. Основным резервом роста будет внешний спрос. То есть еще раз подтверждена ставка на экспорт.  

Читайте также:  

В Беларуси построили почти 44 тысячи квартир. Почти половина – для нуждающихся  

Китай стал вторым торговым партнером Беларуси после России  

Белорусы вновь стали доверять банкам. Прекратился отток валютных вкладов  

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси построили около 44 тысяч квартир. Почти половина – для нуждающихся
31 декабря 2021 19:49

В Беларуси построили около 44 тысяч квартир. Почти половина – для нуждающихся

Белорусы вновь стали доверять банкам. Прекратился отток валютных вкладов
31 декабря 2021 19:47

Белорусы вновь стали доверять банкам. Прекратился отток валютных вкладов

В Беларуси наметился благоприятный инвестиционный климат. Иностранные компании вложили в экономику почти 7 млрд долларов
31 декабря 2021 19:45

В Беларуси наметился благоприятный инвестиционный климат. Иностранные компании вложили в экономику почти 7 млрд долларов