Прямой эфир

Китай стал вторым торговым партнёром Беларуси после России

31 декабря 2021 19:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Китай стал вторым торговым партнером Беларуси после России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Китай стал вторым торговым партнёром Беларуси после России-1

Более 120 белорусских предприятий получили аккредитацию по китайским стандартам. Пищевая и сельхозпродукция выступили драйвером экспорта Беларуси в Китай. Доля этих категорий товаров в структуре поставок в КНР за год увеличилась более чем на 30 %.  

Больше новостей экономики за 31 декабря читайте здесь.  

# Беларусь-Китай # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Экспортное чудо. Что стало главным драйвером белорусской экономики в 2021 году?
31 декабря 2021 19:39

Экспортное чудо. Что стало главным драйвером белорусской экономики в 2021 году?

Самое важное – работать над экспортом услуг. Городские власти определили приоритеты в развитии экономики Минска на 2022 год
30 декабря 2021 15:43

Самое важное – работать над экспортом услуг. Городские власти определили приоритеты в развитии экономики Минска на 2022 год

Новости экономики за 30.12.2021
30 декабря 2021 15:15

Новости экономики за 30.12.2021