Китай стал вторым торговым партнёром Беларуси после России

Новости Беларуси. Китай стал вторым торговым партнером Беларуси после России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 120 белорусских предприятий получили аккредитацию по китайским стандартам. Пищевая и сельхозпродукция выступили драйвером экспорта Беларуси в Китай. Доля этих категорий товаров в структуре поставок в КНР за год увеличилась более чем на 30 %.