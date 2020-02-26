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Беларусь получила квоты на добычу креветок в Балтийском и Баренцевом морях

26 февраля 2020 13:55
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Новости Беларуси. Беларуси выделены квоты на добычу водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне Российской Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Баренцевом море разрешено выловить 6 тысяч тонн ресурсов, в том числе трески, пикши и креветок. Однако Минсельхозпрод инициирует увеличение объемов до 9 тысяч тонн.

Беларусь получила квоты на добычу креветок в Балтийском и Баренцевом морях-1

Выход к морю для нашей страны был обеспечен в 2002 году межправительственным соглашением. Минск безвозмездно получил доступ к исключительной экономической зоне в Балтийском и Баренцевом морях. Квоты на добычу и вылов выделяются ежегодно, решение принимает сессия российско-белорусской смешанной комиссии двух стран.

Всего с 2005 года безвозмездно было получено право на 75 тысяч тонн рыбы. Часть улова экспортируется в ЕС. Инициатива Минсельхозпрода будет рассмотрена российско-белорусской смешанной комиссией в области рыбного хозяйства в ІV квартале.

О других новостях экономики за 26 февраля в обзоре Натальи Надольской читайте здесь.

# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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