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Почти 500 участников соберёт форум «Развитие предпринимательства в Беларуси: стратегия и тактика»

26 февраля 2020 07:11
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Новости Беларуси. Тот случай, когда инициатива только приветствуется. Неделя белорусского предпринимательства продолжается в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 500 участников соберёт форум «Развитие предпринимательства в Беларуси: стратегия и тактика»-1

Полторы тысячи семинаров, конференций, панельных дискуссий и круглых столов направлены на то, чтобы аккумулировать свежие бизнес-идеи и оценить деловой климат нашей страны.   

Почти 500 участников соберёт форум «Развитие предпринимательства в Беларуси: стратегия и тактика»-4

Так, 26 февраля в Национальной библиотеке Беларуси состоится ключевое событие Недели – форум «Развитие предпринимательства в Беларуси: стратегия и тактика». Он соберёт около полутысячи участников – представителей бизнес-ассоциаций нашей страны, ряда европейских государств, а также Китая и России. Это  представители госорганов, дипломаты, бизнесмены и сотрудники банков.

Во время форума опубликуют индекс делового оптимизма.    

# Бизнес в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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