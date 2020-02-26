Почти 500 участников соберёт форум «Развитие предпринимательства в Беларуси: стратегия и тактика»

Новости Беларуси. Тот случай, когда инициатива только приветствуется. Неделя белорусского предпринимательства продолжается в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Тот случай, когда инициатива только приветствуется. Неделя белорусского предпринимательства продолжается в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Полторы тысячи семинаров, конференций, панельных дискуссий и круглых столов направлены на то, чтобы аккумулировать свежие бизнес-идеи и оценить деловой климат нашей страны.
Так, 26 февраля в Национальной библиотеке Беларуси состоится ключевое событие Недели – форум «Развитие предпринимательства в Беларуси: стратегия и тактика». Он соберёт около полутысячи участников – представителей бизнес-ассоциаций нашей страны, ряда европейских государств, а также Китая и России. Это представители госорганов, дипломаты, бизнесмены и сотрудники банков.
Во время форума опубликуют индекс делового оптимизма.