Почти 500 участников соберёт форум «Развитие предпринимательства в Беларуси: стратегия и тактика»

Новости Беларуси. Тот случай, когда инициатива только приветствуется. Неделя белорусского предпринимательства продолжается в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полторы тысячи семинаров, конференций, панельных дискуссий и круглых столов направлены на то, чтобы аккумулировать свежие бизнес-идеи и оценить деловой климат нашей страны.