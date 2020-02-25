Новости Беларуси. «Великий камень» станет стартовой площадкой для развития технологии 5G в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ряд соглашений о сотрудничестве в области внедрения связи 5-го поколения подписали сегодня, 25 февраля, в индустриальном парке.

Оборудование для работы предоставит один из резидентов парка. Эта китайская компания является мировым лидером в сфере телекоммуникаций. В свою очередь, правовую помощь в освоении разработки окажет Министерство связи и информатизации Беларуси. Это позволит начать тестирование беспилотного транспорта, систем дистанционного управления и промышленной робототехники.

Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»: У нас уже построены компанией по развитию парка порядка 30 километров дорог. Мы планируем и законодательно, и технически обустроить их таким образом, чтобы беспилотный транспорт, пользуясь, опять же, формулой 5G, для начала электрический транспорт, экологически чистый транспорт, здесь уже получил пилотное – подчеркиваю – развитие. Мы бы хотели, конечно, впоследствии тиражировать на всю страну.

Сергей Нестерович, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси: Будут, возможно, в ближайшее время разработаны схемы внедрения в Республике Беларусь этой технологии. Возможно, будут приняты решения пойти либо по аукционным продажам, либо же по какому-то иному пути.

Сегодня подписан еще один важный документ. В соглашении о сотрудничестве индустриальный парк и Банк развития Беларуси официально закрепили свое многолетнее партнерство. Стороны планируют еще более тесно взаимодействовать в привлечении инвесторов, информационной поддержке и экспортном кредитовании компаний-резидентов.

Андрей Жишкевич, председатель правления Банка развития Беларуси:

В рамках появившаяся в мандате банка задача по финансированию самостоятельно отбираемых проектов мы верим, что эти самые самостоятельно отбираемые нами проекты могут генерироваться резидентами индустриального парка, которые, приходя сюда, помимо собственных инвестиций, которые, естественно, акционеры собираются вкладывать, будут востребовать и долгосрочное инвестиционное кредитование, которое для Банка развития является важнейшим продуктом.

Первым совместным проектом «Великого камня» и Банка развития может стать строительство международного терминала, который свяжет транспортные потоки Китая и Европы через Беларусь.