В Беларуси планируют уменьшить господдержку предприятий – проект указа Президента

Новости Беларуси. Меры по обеспечению сбалансированности бюджета 17 мая обсуждали на совещании у главы государства. Главная задача – сократить бюджетные расходы за счет уменьшения государственной поддержки предприятий.

Указ, согласно которому предприятиям было уменьшено возмещение процентной платы из бюджета, был подписан еще в феврале. Сегодня, в развитие этого документа, говорили о конкретных механизмах действий. Проектом Совета Министров предусмотрено оптимизировать расходы и уменьшить ставки компенсации процентов по льготным кредитам для заемщиков банков на 2%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы приняли решение о помощи отдельным предприятиям по важнейшим проектам в плане компенсации этих процентов, части процентов. Если, допустим, банк кредитует под 20% или 30%, то часть расходов по процентам мы брали на бюджет. Так? Сегодня идет речь о сокращении этой компенсации со стороны бюджета, чтобы бюджет здесь меньше участвовал, в компенсации. Встает вопрос – на кого мы это бремя будем перекладывать? На банки, на предприятия и так далее, что произойдет в этой ситуации? Мы уже принимали ряд решений, но тем не менее я хотел бы от вас услышать ответы на ряд вопросов, сколько мы при этом сэкономим. Вопрос, стоит ли игра свеч. Сколько сэкономит бюджет, сколько мы не отдадим в части погашения процентов по кредитам. И, как я уже сказал, на кого ляжет это бремя. Или на предприятия, или на банки. Хотелось бы, чтобы здесь у нас был если и компромисс, то нормальный компромисс. И я хотел бы услышать оценку комитета Госконтроля, все-таки бюджет в вашем ведении, контроль за его исполнением. У вас какие впечатления, мнения на сей счет?

Владимир Амарин, министр финансов Республики Беларусь:

Снижение господдержки принципиально одобрено на два процентных пункта, но переложить нагрузку не только на кредитополучателей, но и на банковский сектор в равных долях. Сумма экономии в связи со снижением господдержки по текущему году оценивается в 400 млрд рублей. Причем это решение в части сокращения господдержки будет действовать на весь период до полного погашения кредитов. В будущем году экономия расходов бюджета оценивается в 500 млрд рублей.