Беларусь и Саудовская Аравия будут вместе производить приборы в сфере безопасности

Новости Беларуси. Беларусь и Саудовская Аравия намерены создать совместное предприятие по производству приборов в сфере безопасности. Продукцию будут экспортировать на арабский рынок. Об этом 17 мая шла речь во время встречи деловых кругов Беларуси и Саудовской Аравии.

Для участия в бизнес-форуме приехали почти два десятка зарубежных компаний. На сегодняшний день уже налажены поставки белорусской продукции в эту арабскую страну по 37 пунктам. Это и белорусская техника, и сложное технологическое оборудование. В перспективе стороны намерены расширить сотрудничество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Амин аль Шанкити, исполнительный директор инжиниринговой компании (Саудовская Аравия):

У нас есть конкретные интересы по сотрудничеству с белорусскими компаниями. Мы хотим наладить сотрудничество в сфере информационно-коммуникационных технологий, недвижимости, безопасности и инжиниринга. И уже есть наработки по созданию совместного предприятия.

Владимир Улахович, заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты:

Мы имеем возможности поставлять сегодня в Саудовскую Аравию нашу продукцию машиностроения, специального машиностроения, высокотехнологичную продукцию в области приборостроения.