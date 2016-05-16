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Евразийская экономическая комиссия и Китай планируют подписать соглашение по торговому-экономическому сотрудничеству

16 мая 2016 17:08
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Новости Беларуси. Евразийская экономическая комиссия и Китай планируют подписать соглашение по торговому-экономическому сотрудничеству. Об этом заявила министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина сегодня по итогам заседания Совета ЕЭК в Москве. Обсудить этот вопрос предметно стороны намерены в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероника Никишина, министр по торговле Евразийской экономической комиссии:
Нам дан мандат на начало переговоров с Китаем по торгово-экономическому соглашению. Это важное решение, которое даст нам возможность уже преступить непосредственно к переговорам с Китаем. По всей видимости, мы с Китаем подпишем в ближайшее время соответствующий документ.

# Экономика # Евразийский союз # Вероника Никишина

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