Новости Беларуси. Евразийская экономическая комиссия и Китай планируют подписать соглашение по торговому-экономическому сотрудничеству. Об этом заявила министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина сегодня по итогам заседания Совета ЕЭК в Москве. Обсудить этот вопрос предметно стороны намерены в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероника Никишина, министр по торговле Евразийской экономической комиссии:

Нам дан мандат на начало переговоров с Китаем по торгово-экономическому соглашению. Это важное решение, которое даст нам возможность уже преступить непосредственно к переговорам с Китаем. По всей видимости, мы с Китаем подпишем в ближайшее время соответствующий документ.