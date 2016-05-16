Первый железнодорожный состав с грузом из Китая прибыл в Беларусь

Новости Беларуси. По маршруту Великого шелкового пути. В Беларуси сегодня встретили первый железнодорожный состав с грузом из Китая. Новый маршрут — очередной шаг по реализации масштабного проекта «Один пояс, один путь». Специалисты уже отметили его высокую коммерческую ценность. Время доставки товаров поездом практически в три раза меньше, чем морем. Одной из первых состав из Поднебесной встретила корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Этот состав связал Дальний Восток и Европу всего одним рейсом. Первый поезд из китайского Баодина прибыл в Беларусь точно по расписанию. 9,5 тысяч километров, более 2-х недель в пути. Его колеса стучали по рельсам Казахстана и России. Состав стартовал из северной провинции Хэбэй 1 мая. Видимо, с намеком на дальнейший труд и хорошую перспективу.

Юань Е, представитель логистического предприятия Китая:

Раньше многие китайские компании доставляли свои товары в Европу по морю. Это занимало 30 с лишним дней. С открытием нового маршрута время перевозки сократится до 15-ти дней. Это позволит сэкономить не только время, но и деньги, снизив стоимость логистики.

За локомотивом из Китая — более 40-ка контейнеров с металлоконструкциями, общий вес которых порядка 800-от тонн. И это лишь малая часть. В планах — более 9-ти тысяч. Состав будет курсировать еженедельно.

Анастасия Винчо, СТВ:

Весь груз будет реализован здесь, в индустриальном парке «Великий камень». С помощью металлоконструкций возведут административный и бизнес-центр, складские помещения. По сути, это основа жемчужины Шелкового пути.

Объекты заработают уже в следующем году. Причем их смогут использовать как китайские, так и белорусские предприятия. Соответствующее соглашение о сотрудничестве между деловыми кругами сегодня было подписано прямо на перроне.

Александр Ярошенко, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Мы ожидаем, что уже в начале следующего года около 50 % этих складских помещений и так далее уже будут востребованы. Фактически, приход поезда, я бы сказал, что это в каком-то смысле первая инвестиционная грузовая «ласточка» нашего Шелкового пути.

А для ласточек сейчас самое время — сезон благоволит. Железнодорожные пути — это выгодно, причем для обеих сторон.

Ху Чжэн, член совета директоров китайской корпорации:

По мере развития строительства белорусско-китайского индустриального парка мы уверены, что все больше грузов будут доставлять именно трансграничными железными дорогами. И все больше и больше белорусских товаров будут доставляться через железную дорогу в Китай. Поэтому это будет такой большой торгово-экономический коридор для белорусско-китайского сотрудничества.

Новую партию стройматериалов подвезут уже на следующей неделе. Второй поезд Китай-Беларусь уже в пути.