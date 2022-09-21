Новости экономики на РТР-Беларусь за 21.09.2022

Новости Беларуси. Что изменится при регистрации валютных договоров? Сколько автомобилей прошло через белорусскую таможню и как идет работа над электрификацией жилых домов? Подробности в нашем экономическом обзоре в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

НАЦБАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ИНСТРУКЦИЮ О РЕГИСТРАЦИИ ВАЛЮТНЫХ ДОГОВОРОВ Правление Нацбанка изменило инструкцию о регистрации валютных договоров. Документ вступит в силу в октябре 2023 года. Так, при пересчете суммы обязательств будут использовать размер базовой величины и официальный курс белорусского рубля. Это позволит четко определять момент регистрации валютных сделок, оптимизирует сроки отчетности по выполненным обязательствам, чтобы разгрузить резидентов. Также упростится работа с валютными договорами на онлайн-портале. Кроме того, вводятся отдельные разновидности соглашений, касающихся экспорта и импорта, страхования, посредничества. Такая мера призвана упростить ведение учета финансовых потоков.

ВЫРОСЛИ ПОСТУПЛЕНИЯ В ГОСБЮДЖЕТ ЗА СЧЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖНИ И ГТК На 5,8 миллиарда рублей пополнился республиканский бюджет с начала года за счет таможенных платежей. Границу ЕАЭС в 2022 году пересекли 1,2 миллиона легковых автомобилей. Это втрое больше, чем в 2021. Грузовиков в Беларусь проследовало около миллиона. Выросли и поступления от правоохранительной деятельности ГТК. За восемь месяцев в казну внесли более 38 миллионов рублей. Всего таможня пресекла свыше 250 попыток ввоза наркотиков и психотропов, десятки фактов незаконного перемещения оружия.