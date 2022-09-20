Новости экономики на РТР-Беларусь за 20.09.2022

Новости Беларуси. Какие товары юрлиц и предпринимателей обязали закупать через биржу? Сколько новых квартир появилось в стране в 2022 году и какие продовольственные новинки выпускают белорусские предприятия? Подробности в нашем экономическом обзоре в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

НЕКОТОРЫЕ ТОВАРЫ БЕЛОРУССКИЕ ЮРЛИЦА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ТЕПЕРЬ СМОГУТ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ БИРЖУ Такое решение принято в Совмине. В перечне 111 позиций. Среди них мясо крупного рогатого скота, свинина, ряд молочных продуктов, крупы и мука из них, древесина и лесоматериалы, железо и другие наименования. По этим позициям ИП обязаны заключать сделки на Белорусской универсальной товарной бирже. В документе также обновлен список организаций, у которых разрешено закупать металлопродукцию или продавать для внутриотраслевой кооперации.

26 ТЫСЯЧ КВАРТИР ПОСТРОИЛИ В БЕЛАРУСИ ЗА 8 МЕСЯЦЕВ Большая часть новостроек выросла в городах, а порядка 30 % в сельской местности. Всего за январь-август в эксплуатацию ввели более 2 миллионов 300 тысяч квадратных метров жилья. Около трети этого объема возвели с господдержкой. Значительная часть всех новых квадратных метров для нуждающихся в улучшении жилищных условий.