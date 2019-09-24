Лучшего тракториста Витебского региона выбирали по 11 требованиям

Новости Беларуси. Габаритная техника и ювелирная точность. В Витебской области определяли лучшего тракториста региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди полусотни участников – как новички, так и бывалые механизаторы.

И требования не так просты, как кажется. К примеру, при обработке почвы важно было соблюсти 11 условий. А глубина вспашки при этом должна быть 22 сантиметра. Ни больше, ни меньше. Погрешность в любую сторону может влиять на урожай.

Михаил Придыбайло, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:

Техника может быть новая, прогрессивная. Но если человек не способен эту технику использовать по полной, то результат будет не тот, который мы ждем. В связи с этим две важные проблемы возникают. Первое – это дефицит кадров. Их не хватает, нам нужны люди, мы их привлекаем. И вторая – повышать профессиональное мастерство тех, которые у нас есть.

Владислав Павловец, учащийся Лепельского государственного аграрно-технического колледжа:

Наш колледж в этом году закупил новый трактор и у нас есть такой плуг. И учащиеся на 3-4 курсе предоставляются трактора и плуги, их выпускают на поле и с мастерами начинают обучать производственному делу. Мастера смотрят, дают советы, помогают нам.