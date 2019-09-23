С одного качана – на всю семью кастрюля голубцов. В Беларуси активно убирают овощную продукцию

Новости Беларуси. В стране уже убрано 40% витаминного урожая. 150 тысяч тонн овощей, включая теплицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Завершили уборку зелёного горошка, обработали почти половину площадей картофеля, на западе Беларуси приступили к заготовке сахарной свёклы. Общая картина – в материале Александра Добрияна.

Рубить капусту бригада Светланы Микулинской в этом году начала ещё в июне. От ультра ранней к сентябрю добрались до поздних сортов.

Светлана Микулинская, овощевод ОАО «Комбинат Восток»:

Капуста хорошая, круглая, крепенькая. С этого качана на всю семью можно наделать кастрюлю голубцов.

Из 50 гектаров капусты в этом хозяйстве убрана половина. Пока весь объём идёт напрямую в торговые сети, закладывать качаны на хранение планируют начать в середине октября.

Александр Добриян, корреспондент:

Гомельский район один из самых овощных в стране. Витаминные грядки здесь занимают почти 800 гектаров. Хозяйства выращивают десятки культур: от традиционных моркови и капусты до спаржевой фасоли и сладкого перца. Но у лука в Гомельской области особый статус. На эту культуру приходится треть овощных площадей.

В таких масштабах слезоточивый овощ возделывают здесь уже порядка 10 лет. Нынешний год для лука был непростым. В этих условиях урожай в 230 центнеров с гектара агроном Виктория Щерба считает приемлемым.

Виктория Щерба, ведущий агроном ОАО «Комбинат Восток»:

Погодные условия нам позволили собрать очень даже сухой и хороший лук. При наших технологиях в хранилище он пролежит до мая в таком же виде.

Львиная доля лукового урожая – уже в хранилищах. А вот Игорь Гринько спешит убрать урожай сладкого перца. Нынешней ночью синоптики обещают первые серьёзные заморозки: всё что останется на поле, будет уже не спасти.

В целом дебютный для перца сезон овощевода порадовал.

Игорь Гринько, глава личного подсобного хозяйства:

Если в южных районах Росси получают до 120 тонн с гектара, мы 40-50 получили. Культура интересная, новая. Будем заниматься дальше.

Опыт с южной культурой оказался успешным не только у Игоря Гринько. В этом году в Беларуси промышленный урожай сладкого перца вплотную приблизился к 250 тоннам. Другими объёмами оперируют картофелеводы: хозяйства планируют получить свыше миллиона тонн «второго хлеба». Убрана почти половина урожая.

Виктор Мирчук, механизатор УП «Ляховичское-Агро»:

Накапываем за день 100-120 тонн. Бункер набираем за 5- 7 минут максимум. Вот, смотрите, какой картофель в этом году у нас вырос.

Урожай на загляденье. Свыше 300 центнеров с гектара. Такого богатого не припомнит даже механизатор со стажем в 25 лет. Виктор Мирчук вместе с коллегами приступил к уборке второго хлеба полторы недели назад. Почти половина уже лежит в хранилище. Картофель с наших полей сегодня активно покупают в Украине. Там слишком много пострадало от засухи.

Александр Шепелюк, заместитель директора УП «Ляховичское-Агро»:

Сейчас вот занимаемся копкой картошки, параллельно идет ее сортировка. Закладываем на семена. Идет реализация картошки на внутренний рынок для закладки в стабилизационные фонды. Также реализуем картошку на экспорт.



В разгаре уборка и самого сладкого корнеплода. Свёклоуборочные комбайны уже прошли больше четверти всех площадей. Одни из самых больших показателей по выращиванию этой культуры традиционно в Гродненской области. Не отстаёт и урожайность: до 72 тонн с гектара, с сахаристостью свыше 16 %. Урожая удалось добиться несмотря на летнюю засуху, ведь в хозяйстве подстраиваются под изменения климата – свёклу весной посеяли раньше обычного.

Геннадий Эйсмонт, главный агроном СПК имени Деньщикова:

Неплохой показатель, с учётом того, что погодные условия этим летом нас не баловали. Отсутствие достаточного количества осадков не могло не сказаться на производстве сахарной свёклы, конечно. Но тем не менее, мы довольны.