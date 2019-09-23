С одного качана – на всю семью кастрюля голубцов. В Беларуси активно убирают овощную продукцию
Новости Беларуси. В стране уже убрано 40% витаминного урожая. 150 тысяч тонн овощей, включая теплицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Завершили уборку зелёного горошка, обработали почти половину площадей картофеля, на западе Беларуси приступили к заготовке сахарной свёклы.
Общая картина – в материале Александра Добрияна.
Рубить капусту бригада Светланы Микулинской в этом году начала ещё в июне. От ультра ранней к сентябрю добрались до поздних сортов.
Светлана Микулинская, овощевод ОАО «Комбинат Восток»:
Капуста хорошая, круглая, крепенькая. С этого качана на всю семью можно наделать кастрюлю голубцов.
Из 50 гектаров капусты в этом хозяйстве убрана половина. Пока весь объём идёт напрямую в торговые сети, закладывать качаны на хранение планируют начать в середине октября.
Александр Добриян, корреспондент:
Гомельский район один из самых овощных в стране. Витаминные грядки здесь занимают почти 800 гектаров. Хозяйства выращивают десятки культур: от традиционных моркови и капусты до спаржевой фасоли и сладкого перца. Но у лука в Гомельской области особый статус. На эту культуру приходится треть овощных площадей.
В таких масштабах слезоточивый овощ возделывают здесь уже порядка 10 лет. Нынешний год для лука был непростым. В этих условиях урожай в 230 центнеров с гектара агроном Виктория Щерба считает приемлемым.
Виктория Щерба, ведущий агроном ОАО «Комбинат Восток»:
Погодные условия нам позволили собрать очень даже сухой и хороший лук. При наших технологиях в хранилище он пролежит до мая в таком же виде.
Львиная доля лукового урожая – уже в хранилищах. А вот Игорь Гринько спешит убрать урожай сладкого перца. Нынешней ночью синоптики обещают первые серьёзные заморозки: всё что останется на поле, будет уже не спасти.
В целом дебютный для перца сезон овощевода порадовал.
Игорь Гринько, глава личного подсобного хозяйства:
Если в южных районах Росси получают до 120 тонн с гектара, мы 40-50 получили. Культура интересная, новая. Будем заниматься дальше.
Опыт с южной культурой оказался успешным не только у Игоря Гринько. В этом году в Беларуси промышленный урожай сладкого перца вплотную приблизился к 250 тоннам. Другими объёмами оперируют картофелеводы: хозяйства планируют получить свыше миллиона тонн «второго хлеба». Убрана почти половина урожая.
Виктор Мирчук, механизатор УП «Ляховичское-Агро»:
Накапываем за день 100-120 тонн. Бункер набираем за 5- 7 минут максимум. Вот, смотрите, какой картофель в этом году у нас вырос.
Урожай на загляденье. Свыше 300 центнеров с гектара. Такого богатого не припомнит даже механизатор со стажем в 25 лет. Виктор Мирчук вместе с коллегами приступил к уборке второго хлеба полторы недели назад. Почти половина уже лежит в хранилище. Картофель с наших полей сегодня активно покупают в Украине. Там слишком много пострадало от засухи.
Александр Шепелюк, заместитель директора УП «Ляховичское-Агро»:
Сейчас вот занимаемся копкой картошки, параллельно идет ее сортировка. Закладываем на семена. Идет реализация картошки на внутренний рынок для закладки в стабилизационные фонды. Также реализуем картошку на экспорт.
В разгаре уборка и самого сладкого корнеплода. Свёклоуборочные комбайны уже прошли больше четверти всех площадей. Одни из самых больших показателей по выращиванию этой культуры традиционно в Гродненской области. Не отстаёт и урожайность: до 72 тонн с гектара, с сахаристостью свыше 16 %. Урожая удалось добиться несмотря на летнюю засуху, ведь в хозяйстве подстраиваются под изменения климата – свёклу весной посеяли раньше обычного.
Геннадий Эйсмонт, главный агроном СПК имени Деньщикова:
Неплохой показатель, с учётом того, что погодные условия этим летом нас не баловали. Отсутствие достаточного количества осадков не могло не сказаться на производстве сахарной свёклы, конечно. Но тем не менее, мы довольны.
Самую позднюю сельскохозяйственную культуру будут убирать до ноября. В целом, как отметили в Минсельхозпроде, уборка овощей будет завершена в оптимальные агротехнические сроки. На данный момент для этого есть всё необходимое.