Новости Беларуси. В Беларуси отменяют ограничение на хранение алкоголя для личных целей. 29 ноября парламентарии рассматривали декрет Президента «О перемещении, хранении и продаже физлицами алкогольных напитков».

Документ в начале ноября подписал Президент. Отныне спиртное, маркированное белорусскими акцизами, можно хранить и перемещать внутри страны в любых количествах. Главное не в коммерческих целях. А вот горячительное, купленное за границей, перевезти, к примеру, из города на дачу можно лишь в объеме, не превышающем пяти литров. За повторное нарушение этих правил могут даже конфисковать автомобиль.

Изменения коснутся и тех, кто хранит в домашнем баре алкоголь, произведенный за пределами Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Республики Беларусь:

Продукция, которая попадает к нам через дьюти-фри, немаркированная. Если вы не пьете столько, сколько покупаете, то, естественно, дома она будет накапливаться. И здесь, на наш взгляд, и Декрет это подтверждает, нет ничего противозаконного. Самое главное, чтобы эту немаркированную продукцию вы не использовали, впрочем, как и маркированную, в предпринимательской деятельности, не занимались ее реализацией.