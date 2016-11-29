Прямой эфир

В Беларуси отменяют ограничение на хранение алкоголя для личных целей

29 ноября 2016 13:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси отменяют ограничение на хранение алкоголя для личных целей. 29 ноября парламентарии рассматривали декрет Президента «О перемещении, хранении и продаже физлицами алкогольных напитков».

Документ в начале ноября подписал Президент. Отныне спиртное, маркированное белорусскими акцизами, можно хранить и перемещать внутри страны в любых количествах. Главное не в коммерческих целях. А вот горячительное, купленное за границей, перевезти, к примеру, из города на дачу можно лишь в объеме, не превышающем пяти литров. За повторное нарушение этих правил могут даже конфисковать автомобиль.

Изменения коснутся и тех, кто хранит в домашнем баре алкоголь, произведенный за пределами Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Республики Беларусь:
Продукция, которая попадает к нам через дьюти-фри, немаркированная. Если вы не пьете столько, сколько покупаете, то, естественно, дома она будет накапливаться. И здесь, на наш взгляд, и Декрет это подтверждает, нет ничего противозаконного. Самое главное, чтобы эту немаркированную продукцию вы не использовали, впрочем, как и маркированную, в предпринимательской деятельности, не занимались ее реализацией.

# Экономика # Налоги # Сергей Наливайко

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь и Азербайджан договорились выйти на товарооборот в $700 млн в 2017 году
29 ноября 2016 06:08

Беларусь и Азербайджан договорились выйти на товарооборот в $700 млн в 2017 году

Новости экономики за 28.11.2016
28 ноября 2016 18:38

Новости экономики за 28.11.2016

Технологии, экспорт, рабочие места: чем гордятся и с какими проблемами сталкиваются белорусские автохолдинги
27 ноября 2016 18:58

Технологии, экспорт, рабочие места: чем гордятся и с какими проблемами сталкиваются белорусские автохолдинги