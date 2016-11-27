Технологии, экспорт, рабочие места: чем гордятся и с какими проблемами сталкиваются белорусские автохолдинги

Новости Беларуси. На неделе ситуация в машиностроении была в центре внимания главы государства. На совещании, проведенном Александром Лукашенко, обозначились проблемы отрасли и цели, которые предстоит достичь управленцам. Президент дал понять: машиностроение – на особом контроле. Это не только технологии и экспорт товаров, но и 150 тысяч рабочих мест, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Они покоряют польские земли, колесят по дорогам Кишинева, вытесняют конкурентов с французского рынка и покоряют сердца английских фермеров и даже становятся частичкой истории. К примеру, спортивной, сочинской.

Однако за такой географией поставок стоит и немало проблемных вопросов. Об этом на неделе – разговор у Президента. На совещании – представители всего машиностроительного мира. 80 участников. Все те, кто с белорусской техникой без преувеличения на «ты». От конструкторов до топ-менеджеров всех 16 белорусских автохолдингов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Примерно год (уже больше года) правительство определялось по стратегии развития белорусского машиностроения. Помогли рефинансировать кредитную задолженность, пополнить оборотные средства и тем самым создать предпосылки для эффективной работы. Однако существенных положительных результатов не наблюдаем, и за это кто-то должен ответить. Ситуацию нужно кардинальным образом исправлять. Вот на этот вопрос и надо дать ответ.

На предприятиях, которые мы сохранили еще с советских времен, работает почти 150 тысяч человек. Но с 2014 года ситуация в машиностроении ухудшилась. За 2 года объемы производства упали наполовину. Как можно больше искать надо рынков сбыта. Это, кстати, вопрос и к дипломатам. И многие предприятия на это нацелены. К примеру, это – карта, похвастаться которой может Минский тракторный. Впрочем, позавидует любое мировое предприятие. Охвачен весь мир. Но даже здесь возникают камни преткновения. Логистика запчастей и нерасторопность дилеров – лишь некоторые из них.

Александр Лукашенко:

Разберись, кто там посылает в эти представительства – МАЗ, МТЗ и других! Ты посмотри, сколько там сидит родственников и прочих, которые получают зарплату больше, чем наши послы. Неужели я этим должен заниматься и разбираться? Если они не слышат меня, значит, надо принимать к ним меры.

А это уже БелАЗ. Предприятие, которое удивляет своими рекордами. Бренд, который в мире знают. Во время откровенного разговора руководитель холдинга затрагивает еще один наболевший вопрос. Как-никак мощные самосвалы – товар недешевый.

Петр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг»:

Наши конкуренты используют длительные сроки отсрочки платежа: от 5 до 7 лет. Сегодня максимум, который позволяет наш закон – это 720 дней.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

А чем вы закроете недостаток оборотных средств, если будет продлен срок возврата валютной выручки до 4 лет? Вам же работать нечем будет.

Петр Пархомчик:

Мы все эти затраты закладываем в рентабельность. У нас рентабельность по этому году – 24%.

Александр Лукашенко:

Договорились.

И ведь белорусскими машинами интересуются. Вот и теплолюбивых бразильцев в по-осеннему холодной Беларуси привлекли тракторы. Малогабаритных «Беларусов» пригласить собираются к себе. И даже предлагают создать в Сеаре сборочное производство. Тем более, что за рулем такой машины чувствуешь себя вполне комфортно. Бразильцы испробовали. Эмоций скрывать не стали.

Антониу Балман, специальный помощник губернатора штата Сеара по вопросам международного сотрудничества (Бразилия):

Мы хотим видеть вашу качественную продукцию у себя. И если бы МТЗ производил тракторы в Бразилии, это было бы выгодно и вам, и нам. Это нужно для нашего сельского хозяйства.

Первый трактор от белорусского машиностроительного гиганта, отечественные грузовики – МАЗы, и фирменный автобус советских времен. Это еще один автопарк. Но уже... на ладони. В списке его автолегенд с приставкой «мини» – раритетные экземпляры. Причем, из советской эпохи. 1 к 43 – один из самых популярных в мире коллекционных масштабов. Такое хобби – почти диагноз души, – рассказывает минский коллекционер. Свою первую модель Вадим Покровский приобрел еще в Саратове. В местном универмаге мама купила «Москвич».

Вадим Покровский, коллекционер:

Наше поколение мальчишек 1970-х не доиграло с подобными вещами.

Сейчас миниавто Вадим Покровский создает даже своими руками. В мечту воплощает советские «Жигули», «Лады» и «Москвичи». Зачастую лишь из 7 моделей сделать можно оригинал. Оживляет коллекционер и белорусские бренды. Здесь в путеводителях – культовое кино. «Водитель автобуса», «Мировой парень»...

Вадим Покровский:

Вот МАЗ из этого фильм, когда все гордились тем, что МАЗ участвовал в международных соревнованиях и победил.

Пока одних в автомир увлекала история, для других автотехническая специальность была мечтой. В свою альма-матер Виктор Доминикевич пошел сразу после колледжа. Говорит, за этой специальностью будущее. Да и готовят в Белорусском техническом, что называется, по всей строгости.

Виктор Доминикевич, студент Белорусского национального технического университета:

Инженер должен уметь все, должен знать от выпуска детали до ее сборки.

Андрей Сафонов, декан машиностроительного факультета Белорусского национального технического университета:

Нужно вести подготовку с нашими промышленными предприятиями. Вторая составляющая – внедрение в учебный процесс IT-составляющей.

И действительно. С подготовкой и переподготовкой кадров для отрасли сегодня вопросов нет. Лишь дошлифовки. Совершенствовать нужно другое: качество. Как правило, или недостаточно сервиса, или не налажено обучение механизаторов.

Александр Лукашенко:

Куда я ни приеду, мне говорят: «Слушайте, нам нужны ваши автобусы». Начинаю сходу уточнять, так они говорят: «Они не могут столько автобусов произвести, сколько надо». Меня это поражает. Работайте 28 часов в сутки, но сделайте автобусы, которые нужны. Вы получите деньги. Но если у них есть контракт, вы должны из своего кармана, из кармана председателя Нацбанка и первого заместителя и всех заместителей достать деньги и им отдать. Чтобы они могли произвести и получить деньги в тот срок, о котором мы договаривались.

Кстати, качественные акценты в производстве техники расставляют и зарубежные коллеги. Сегодня – это тренд.

Юрий Салапура, ученый секретарь РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства»:

Основной акцент – это была стоимость, дешевизна техники. На сегодняшний момент все тоже упираются в качество производимой продукции. Покупают не дешевый продукт, а качественный продукт.

Вот и на этом белорусском предприятии ставку делают в первую очередь на качество. А еще здесь производят импортные аналоги. А точнее, адаптируют отечественную технику под несвойственные нам климат и условия. Новые конструкции здесь разрабатывают оперативно. Как минимум для 30 государств мира: страны Африки, СНГ, Евросоюза.

Александр Ефимов, директор завода «Ударник» ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга»:

Для жаркого климата машина была оснащена кондиционером, были установлены тонированные стекла, поскольку регион очень жаркий, температуры превышают 40 градусов. Для того чтобы охладить такую мощную машину, вносили конструктивные доработки.

Такими ноу-хау похвастаться могут многие белорусские машиностроительные гиганты. Как-никак рынок обязывает. Правда, идут здесь в конкуренцию друг другу. Но такие отношения надо искоренять. МАЗу, МТЗ, «Амкодору» и «Гомсельмашу» наоборот работать надо в унисон.

Александр Лукашенко:

В экономике военное положение, а мы расслабились, и как будто ничего не происходит. Я вам пытаюсь целый год в голову вбить, что война, мужики! Рассчитывать надо только на себя. Ни на какую Америку, ни на какую Россию. Проблем наворочено в мире столько, что дай бог каждому разобраться. И тот, кто первый начнет вылазить из этих проблем, тот и останется жив. Сегодня надо разговаривать с конкретным потребителем и производить ему конкретную продукцию, чтобы ему продать. Пока мы действительно не выйдем на нормальный уровень развития. Все не так просто. Вы – умные люди. Действуйте. Вы в теме, в тренде, как у нас принято говорить, вы все понимаете. Действуйте.

Начнут ли руководители предприятий действительно действовать и какой работы ждать от автохолдингов? Первые итоги подведут уже в первом квартале будущего года.