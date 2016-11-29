Беларусь и Азербайджан договорились выйти на товарооборот в $700 млн в 2017 году

Новости Беларуси. Беларусь и Азербайджан договорились выйти на товарооборот в 700 миллионов долларов в 2017 году. Таков один из результатов переговоров на высшем уровне.

Александр Лукашенко и Ильхам Алиев сошлись во мнении, что в сотрудничестве между странами есть много незадействованных резервов. Один из шагов в развитии – создание в Минске и Баку национальных торговых домов, которое согласовали главы государств. Беларусь рассчитывает на сотрудничество с Азербайджаном в сфере нефтехимии, а также переработке хлопка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В сельском хозяйстве мы готовы работать над проектом не просто поставок, взаимных обменов, но с реализацией здесь под ключ некоторых сельхозпредприятий. Мы готовы построить здесь самые современные предприятия, чтобы наши коллеги в Азербайджане могли посмотреть воочию, что это за предприятия, и, возможно, этот опыт пригодится в плане тиражирования в Азербайджане. Мы готовы взаимно к тому, чтобы Азербайджан более широко представил свои товары на белорусском рынке. И не только на белорусском. Это все-таки центр Европы. Мы готовы оказывать содействие в торговле азербайджанскими товарами как в Европе, так и в Евразийском экономическом союзе.

По итогу переговоров президентами было подписано совместное заявление. Сегодня официальный визит Александра Лукашенко в Азербайджан продолжится.