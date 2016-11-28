Новости экономики за 28.11.2016

Новости Беларуси. Маркетинг с национальным колоритом. Минская обойная фабрика выпустила коллекцию обоев с изображением архитектурных достопримечательностей Беларуси.

Мирский и Несвижский замки, улицы Гродно. Оформить стены в таком стиле уже пожелали патриотично настроенные покупатели.

МАРКЕТИНГ С НАЦИОНАЛЬНЫМ КОЛОРИТОМ

Коллекция под названием «Палац» поистине отечественный продукт – от сырья до дизайна. На уникальных белорусских обоях изображен Несвижский дворец, Мирский замок, Вилейский костел, Косовский дворец и городские улицы Гродно. Фоном для них служит оригинально стилизованная карта Беларуси. Коллекция выполнена из экологически чистого сырья, а технология изготовления дуплекс обеспечивает высокую прочность и пожарную безопасность.

Первые рулоны необычных обоев уже поступили в продажу в торговый дом «Белорусские обои».

Игорь Болваненко, директор производственного унитарного предприятия «Минская обойная фабрика»:

Мы производим безопасные для человека обои. Это подтверждено и соответствующими документами. Можно клеить и в учреждениях детских, дошкольных, школах, ну и естественно в квартире в любой из комнат можно использовать наши обои производства Минской обойной фабрики.

Оксана Багишева, директор торгового дома «Белорусские обои»:

Самое интересное, что их покупает очень хорошо молодёжь. Берут молодежь в комнату. К этому основному рисунку у нас ещё есть, конечно же, компаньон – это фоновый рисунок, то ест можно скомпоновать.

РЫНОК ТРУДА В ПЛЮСЕ

В октябре число принятых на работу превысило число уволенных. Разница в положительную сторону составила без малого 3 тысячи. Это значит, что положительная динамика в сентябре была не случайна.

И можно говорить о тенденции стабилизации на рынке труда.

Принимали новых сотрудников охотнее, чем расставались со старыми в таких сферах как творчество, спорт, развлечения и отдых, здравоохранение, социальные услуги и образование.

МЕСТА ХВАТИТ ВСЕМ

Минск столкнулся с дефицитом крупных офисов. Несмотря на наличие вакантных площадей в бизнес-центрах, тысячу квадратов и выше отыскать не так просто. Арендные ставки – от 8 до 17 евро с НДС за квадратный метр.

Похоже, рынок нащупал точку равновесия – собственникам и арендаторам удалось прийти к общему знаменателю.

В 2017 году Минск получит еще 40 тысяч квадратных метров офисных площадей. Это может стимулировать миграцию компаний из старых зданий в новые бизнес-центры.

ЦЕНА ХВОЙНОГО АРОМАТА

200 елочных базаров откроются во всех районах столицы и будут работать до 31 декабря.

Всего продадут более 27 тысяч натуральных елей.

Цены колеблются в зависимости от высоты ёлок: до 1 м будет стоить от 7 до 15 рублей, двухметровая красавица обойдется от 9 до 20 рублей, до 3 м от 10 до 23 рублей. По сравнению с 2015 годом деревья подорожали в среднем на 1 рубль.

По результатам торгов на валютно-фондовой бирже рубль сдал к доллару и евро, что не помешало ему укрепиться к корзине валют на 0,08%. Доллар укрепился до 1 рубля 96 копеек. Евро подорожал на копейку. Курс на завтра 2 рубля 9 копеек. Российский рубль снизился на копейку и за сотню российских дают 3,2 копейки белорусского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.