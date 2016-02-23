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В Беларуси определены меры повышения эффективности экономики

23 февраля 2016 16:51
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Новости Беларуси. В Беларуси определены меры повышения эффективности экономики. Соответствующий Указ 23 февраля подписал глава государства. Предусмотрено ускоренное развитие малого и среднего бизнеса, привлечение иностранного капитала в развитие и создание производств, поступательное снижение ставок по кредитам в экономике.

В документе отмечено, что при надлежащем качестве управления госпредприятиями и снижением себестоимости продукции будет развиваться  добросовестная конкуренция на внутреннем рынке, а значит рост и диверсификация экспорта, а также рациональное импортозамещение.

В Указе также определены направления дополнительной поддержки малоимущих граждан, семей, воспитывающих детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Государственная политика в области импортозамещения # Государственная политика

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