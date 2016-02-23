Новости Беларуси. В Беларуси определены меры повышения эффективности экономики. Соответствующий Указ 23 февраля подписал глава государства. Предусмотрено ускоренное развитие малого и среднего бизнеса, привлечение иностранного капитала в развитие и создание производств, поступательное снижение ставок по кредитам в экономике.

В документе отмечено, что при надлежащем качестве управления госпредприятиями и снижением себестоимости продукции будет развиваться добросовестная конкуренция на внутреннем рынке, а значит рост и диверсификация экспорта, а также рациональное импортозамещение.

В Указе также определены направления дополнительной поддержки малоимущих граждан, семей, воспитывающих детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.