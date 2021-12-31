Экспортное чудо. Что стало главным драйвером белорусской экономики в 2021 году?

Новости Беларуси. В 2021 году белорусская экономика превзошла ожидания многих экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рост ВВП и промышленного производства, увеличение экспорта и рекордный положительный внешнеторговый баланс.

По мнению главы государства, именно благодаря взвешенной макроэкономической политике и росту внешней торговли в стране сложились хорошие показатели платежного баланса.

Главное экономическое событие года, которое никто не смог предвидеть – экспортное чудо. Оно не просто обеспечило рост белорусской экономики, а позволило накопить приличные запасы в золотовалютных резервах на 2022 год. Такого быстрого восстановления мировой экономики, к слову, не ожидали и западные эксперты.