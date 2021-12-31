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Экспортное чудо. Что стало главным драйвером белорусской экономики в 2021 году?

31 декабря 2021 19:39
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Новости Беларуси. В 2021 году белорусская экономика превзошла ожидания многих экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рост ВВП и промышленного производства, увеличение экспорта и рекордный положительный внешнеторговый баланс.

Экспортное чудо. Что стало главным драйвером белорусской экономики в 2021 году?-1

По мнению главы государства, именно благодаря взвешенной макроэкономической политике и росту внешней торговли в стране сложились хорошие показатели платежного баланса.

Главное экономическое событие года, которое никто не смог предвидеть – экспортное чудо. Оно не просто обеспечило рост белорусской экономики, а позволило накопить приличные запасы в золотовалютных резервах на 2022 год. Такого быстрого восстановления мировой экономики, к слову, не ожидали и западные эксперты.

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# Экспорт # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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