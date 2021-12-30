Самое важное – работать над экспортом услуг. Городские власти определили приоритеты в развитии экономики Минска на 2022 год

Новости Беларуси. В 2022 году бюджет столицы сохранит социальную направленность. На заседании в Мингорисполкоме рассмотрели вопросы денежно-кредитной политики и прогноз экономического развития Минска на 2022 год, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Определены основные направления: рост производства, увеличение объема ВВП и рост заработной платы. Поставлены задачи по экспорту и рентабельности. Объем бюджета столицы на 2022 год составит 7 миллиардов рублей. 80 % доходов формируются за счет экономики города. Средства пойдут на образование, здравоохранение, культуру, спорт и социальную защиту. Также деньги направят на развитие транспортного сообщения и инвестиционную программу.

Владимир Наумович, председатель комитета экономики Мингорисполкома:

Развитие города сконцентрировано на социальной сфере. Город заканчивает 2021 год с очень неплохими показателями. Мы сегодня идем с опережающими темпами в части развития и выполняем основной показатель развития по валовому региональному продукту.

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по экономике, бюджету и финансам:

Самое важное для города Минска – работать над экспортом услуг. Конечно же, важно для нашего населения – это рост заработной платы. Но мы все должны понимать, что рост заработной платы должен происходить в увязке с ростом производительности труда. Поэтому все руководители предприятий городских нацелены на это.