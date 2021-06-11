Председатель Мингорсовета: мы напрямую реально пострадаем от этих санкций, и об этом никто не думает

Новости Беларуси. К теме экономического давления, которое оказывается на Беларусь под предлогом «защиты демократии». 10 июня депутаты разных уровней Беларуси обратились к мировому сообществу с протестом необоснованной и дискриминационной политики в отношении нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политика коллективного Запада особенно возмущает жителей регионов. Местные Советы депутатов, которые теснее всего работают с населением, также высказывают свое мнение. Нападки со стороны Запада на крупные промышленные предприятия Беларуси прежде всего отражаются на простых людях.

Марина Юкевич, депутат Мясотского сельского исполнительного комитета Молодечненского района: Это, конечно, может негативно сказаться на простых гражданах, может задеть сферу образования, простых педагогов. Также может отразиться на наших выпускниках, которые поступают в различные учебные заведения. Обеспокоены и о бывших наших учениках, которые уже заканчивают высшие учебные заведения, средние специальные заведения. Обеспокоены тем, где же будут работать наши дети.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Санкции, которые вводятся, негативным образом отражаются на населении нашей страны. Все просто. Есть предприятие, которое работает и производит продукцию. Естественно, это предприятие перечисляет налоги в бюджет города или нашей республики. Соответственно, с учетом того, что Республика Беларусь социальное государство, бюджет тратится на социальные нужды – на строительство поликлиник, больниц, детских садов, на поддержку, на выплату зарплат врачам, учителям. То есть мы напрямую реально пострадаем от этих санкций, и об этом никто не думает.

Хотя, может быть, как раз таки и думают. И хотят нанести этот точечный удар именно по слоям населения, которые нуждаются постоянно в социальной защите нашего государства. Складывается мнение, что просто на нашей стране, к сожалению, пытаются обкатать какие-то новые формы воздействия на небольшие государства для того, чтобы получить определенные рычаги управления этими странами.