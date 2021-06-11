Новости экономики за 11.06.2021

Новости Беларуси. Какие изменения на белорусском валютном рынке обсуждают пользователи интернета? Какая страна в мире первой запретила продажу натурального меха? С новостями деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ Наталья Надольская. В Беларуси начнут действовать новые правила обмена валют. Что изменится для физлиц? «ВЕЛИКОМУ КАМНЮ» ГОТОВЯТ НОВЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ Правительство предложило пересмотреть условия ведения бизнеса для резидентов индустриального парка «Великий камень».

Среди дополнительных преференций, направленных на привлечение новых инвестиций в экономику, расширение направлений деятельности, поддержка стартапов, а также новые льготы для крупных инвесторов. В планах также расширить полномочия администрации парка. Это позволит повысить скорость и эффективность принимаемых решений. Круг потенциальных сфер работы дополнят биофармацевтикой, лабораторной диагностикой, производством медицинской продукции. Перспективы открываются и перед технологией 5G, искусственным интеллектом и традиционной китайской медициной. «БЕЛАРУСБАНК» ВЫДАЛ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ НА 40 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

«Беларусбанк» выдал более тысячи ипотечных кредитов за 4 месяца на 40 миллионов рублей. «Беларусбанк» первым среди коммерческих банков поддержал инициативу государства по повышению доступности ипотечных кредитов. Востребованность нового кредита подтвердила, в том числе и эффективность нового указа, который сделал кредиты на недвижимость более доступными. Займ под залог приобретаемого жилья стал по сути эксклюзивным предложением на рынке финансовых услуг. Банк принимает решение по заявке на кредит не позднее следующего рабочего дня после регистрации заявления. Кроме того, возможно включение в совокупный доход кредитополучателя и доходов его близких родственников. ИЗРАИЛЬ СТАЛ ПЕРВОЙ СТРАНОЙ, ЗАПРЕТИВШЕЙ ПРОДАЖУ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА

Израиль внес изменения в законодательство и стал первой страной мира, запретившей продажу натурального меха для изготовления одежды. Теперь лицензии на продажу меха и изделий, которые содержат мех, могут быть выданы только в том случае, если это касается вопросов религии и традиций, а также научных и образовательных целей. Новые правила вступят в силу через шесть месяцев. ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СНА, РАЗРАБОТАННОЕ БЕЛОРУСАМИ, СТАЛО ПОБЕДИТЕЛЕМ ПРЕМИИ APPLE DESIGN AWARD