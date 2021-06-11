«Очень обидно, горько и жалко». Депутат высказалась о санкциях Европарламента в отношении предприятий Беларуси

Елена Железнякович, депутат Гродненского городского Совета депутатов:

Санкции, которые выдвигаются, они выдвигаются, будем говорить, тем предприятиям: это строительная отрасль, это отрасль «Беларуськалия», это нефтехимическая промышленность. На всех этих предприятиях работают люди, они так или иначе создали эту продукцию, они вложили свой труд. И за этот труд они, естественно, хотят получить свое вознаграждение, это первое. Второе, налоги от этих предприятий идут на содержание бюджетной сферы. Бюджетная сфера – это что? Это пенсионеры, это педагоги, это учителя, это социально незащищенные слои населения и дети. И мне как депутату Гродненского городского Совета, а также директору учреждения образования, в котором обучаются 33 сироты, очень обидно, горько и жалко, что люди не учитывают именно эти моменты. Гораздо удобнее и лучше ходить по чистым городским улицам, которые тоже финансируются из бюджета, которые заработали люди этих предприятий. Поэтому то, что предлагают депутаты парламента Евросоюза, это, конечно, непримиримо.