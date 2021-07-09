В Беларуси начали действовать новые правила валютного регулирования и контроля

Новости Беларуси. С 9 июля начали действовать обновленные правила валютного регулирования и валютного контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вступила в силу новая редакция закона. В последние годы в стране действовали различные валютные ограничения и запреты: от обязательной продажи валютной выручки до налога на ее приобретение. Принятие таких мер связано с национальной экономической безопасностью.