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В Беларуси начали действовать новые правила валютного регулирования и контроля

09 июля 2021 18:21
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Новости Беларуси. С 9 июля начали действовать обновленные правила валютного регулирования и валютного контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вступила в силу новая редакция закона. В последние годы в стране действовали различные валютные ограничения и запреты: от обязательной продажи валютной выручки до налога на ее приобретение. Принятие таких мер связано с национальной экономической безопасностью.

В Беларуси начали действовать новые правила валютного регулирования и контроля-1

Новым законом предусматривается право Национального банка совместно с Советом Министров устанавливать валютные ограничения различного характера, к которым, в частности, относится требование обязательной продажи полученной компаниями-резидентами иностранной валюты. Одно из главных новшеств: резиденты обязаны регистрировать заключенные с нерезидентами валютные договоры и представлять сведения об исполнении обязательств по ним.

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# Валюта # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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