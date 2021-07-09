Новости экономики за 09.07.2021
Новости Беларуси. Из каких источников финансирования исполняются платежи по госдолгу страны? Какие правила валютного регулирования и контроля вступили в силу? Как изменились мировые цены на продовольствие?
С деловым обзором в программе Новости «24 часа» на СТВ Наталья Надольская.
ВЫПЛАТЫ ПО ГОСДОЛГУ ЯВЛЯЮТСЯ ПЕРВООЧЕРЕДНЫМИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
Санкции не изменили ранее обозначенные Министерством финансов Беларуси подходы к рефинансированию государственного долга в 2021 году. Эти выплаты являются первоочередными по отношению к другим платежам при исполнении республиканского бюджета.
Как подчеркнули в министерстве, доверие к стране как надежному заемщику выражают и международные рейтинговые агентства. Так, Standard and Poors считает, что введение Евросоюзом санкций не окажет значительного давления на платежный баланс страны и способность правительства Беларуси осуществлять платежи по государственному долгу. Это рейтинговое агентство подтвердило суверенные кредитные рейтинги республики на уровне B/B. В качестве источников финансирования платежей по госдолгу в 2021 году определены второй транш финансового кредита России, ценные бумаги на российском финансовом рынке, кредит Фонда международного развития ОПЕК, ценные бумаги на внутреннем финансовом рынке.
В Беларуси начали действовать новые правила валютного регулирования и контроля
МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ СНИЗИЛИСЬ ВПЕРВЫЕ ЗА ГОД
Мировые цены на продовольствие снизились впервые за год. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), снижение продовольственного индекса повлекло за собой падение цен на растительные масла, крупы и, в меньшей степени, молочные продукты. Это компенсировало движение высоких котировок на мясо и сахар. FAO отмечает, что после майских максимумов мировые цены на кукурузу снизились сразу на 5 %, мировые цены на пшеницу в минусе на 0,8 %. Понизились цены на рис. Растительные масла подешевели на 9,8 % к уровню мая. Активнее других дешевели пальмовое, соевое и подсолнечное масла. Цены на сыр и сухое обезжиренное молоко сократились под влиянием спроса и роста экспортных поставок из основных регионов-производителей.
МОШЕННИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПО ПРОДАЖЕ АВИАБИЛЕТОВ СТАЛО БОЛЬШЕ
Мошеннических ресурсов по продаже авиабилетов стало больше. Специалисты ежедневно выявляют поддельные сайты и фейковые аккаунты в социальных сетях. На них пользователям предлагают купить билеты в путешествие, а после согласия похищают деньги со счетов. Рекомендации специалистов следующие: проверяйте адреса знакомых сайтов на правильность написания – мошенники любят создавать двойников известных ресурсов. Сотрудники туристических фирм часто создают аккаунты в соцсетях. Но будьте осторожны – вы можете иметь дело с мошенниками. Особенно, если вам обещают скидки и просят перевести деньги в счет предоплаты или бронирования. В таких случаях лучше написать в службу поддержки компании и попросить проверить аккаунт.