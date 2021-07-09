Новости экономики за 09.07.2021

Новости Беларуси. Из каких источников финансирования исполняются платежи по госдолгу страны? Какие правила валютного регулирования и контроля вступили в силу? Как изменились мировые цены на продовольствие?

Санкции не изменили ранее обозначенные Министерством финансов Беларуси подходы к рефинансированию государственного долга в 2021 году. Эти выплаты являются первоочередными по отношению к другим платежам при исполнении республиканского бюджета.

Как подчеркнули в министерстве, доверие к стране как надежному заемщику выражают и международные рейтинговые агентства. Так, Standard and Poors считает, что введение Евросоюзом санкций не окажет значительного давления на платежный баланс страны и способность правительства Беларуси осуществлять платежи по государственному долгу. Это рейтинговое агентство подтвердило суверенные кредитные рейтинги республики на уровне B/B. В качестве источников финансирования платежей по госдолгу в 2021 году определены второй транш финансового кредита России, ценные бумаги на российском финансовом рынке, кредит Фонда международного развития ОПЕК, ценные бумаги на внутреннем финансовом рынке.

В Беларуси начали действовать новые правила валютного регулирования и контроля

МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ СНИЗИЛИСЬ ВПЕРВЫЕ ЗА ГОД