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Роман Головченко: освоен 1 млрд 400 млн рублей с момента начала реализации программы развития Оршанского района

08 июля 2021 20:35
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Новости Беларуси. Эффект от реализации программы развития Оршанского района есть. Такое мнение высказал премьер-министр Роман Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Роман Головченко: освоен 1 млрд 400 млн рублей с момента начала реализации программы развития Оршанского района-1

В Орше 8 июля прошло выездное заседание Президиума Совета Министров по реализации программы развития региона до 2023 года. Району были предоставлены беспрецедентные меры поддержки, которые должны стимулировать развитие во всех сферах деятельности. 

Роман Головченко: освоен 1 млрд 400 млн рублей с момента начала реализации программы развития Оршанского района-4

Не все отрасли показали успешные результаты. В промышленности проекты финансово емкие, не осваиваются в полном объеме средства. В АПК и лесном хозяйстве основные мероприятия идут с отставанием по срокам. Тем не менее в целом программа осуществляется успешно – за два года более 80 % запланированных мероприятий осуществлены. 

Роман Головченко: освоен 1 млрд 400 млн рублей с момента начала реализации программы развития Оршанского района-7

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Это на самом деле пилотный проект для республики, в рамках него отрабатывалось взаимодействие республиканских и местных органов власти по ускоренному, комплексному развитию территории. То есть не делили, как обычно, кто за что отвечает – республиканские министерства отвечают за предприятия республиканского подчинения, местная власть отвечает за предприятия коммунальной формы собственности.

Должен быть кумулятивный эффект – это основная задача этого пилота, который потом должен использоваться и уже используется для других регионов республики. Сегодня освоен 1 миллиард 400 миллионов рублей, за истекший период с момента реализации программы. Сейчас главная задача – чтобы эти инвестиции давали результат. 

Роман Головченко: освоен 1 млрд 400 млн рублей с момента начала реализации программы развития Оршанского района-10

Участники выездного заседания обсудили проблемные моменты и возможную корректировку программы. При этом отметили, что эти изменения не должны коснуться первоначальных временных рамок и финансовых объемов. 

# Государственная политика # Экономика # Роман Головченко # Фотофакт

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