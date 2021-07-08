Роман Головченко: освоен 1 млрд 400 млн рублей с момента начала реализации программы развития Оршанского района

В Орше 8 июля прошло выездное заседание Президиума Совета Министров по реализации программы развития региона до 2023 года. Району были предоставлены беспрецедентные меры поддержки, которые должны стимулировать развитие во всех сферах деятельности.

Не все отрасли показали успешные результаты. В промышленности проекты финансово емкие, не осваиваются в полном объеме средства. В АПК и лесном хозяйстве основные мероприятия идут с отставанием по срокам. Тем не менее в целом программа осуществляется успешно – за два года более 80 % запланированных мероприятий осуществлены.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Это на самом деле пилотный проект для республики, в рамках него отрабатывалось взаимодействие республиканских и местных органов власти по ускоренному, комплексному развитию территории. То есть не делили, как обычно, кто за что отвечает – республиканские министерства отвечают за предприятия республиканского подчинения, местная власть отвечает за предприятия коммунальной формы собственности.

Должен быть кумулятивный эффект – это основная задача этого пилота, который потом должен использоваться и уже используется для других регионов республики. Сегодня освоен 1 миллиард 400 миллионов рублей, за истекший период с момента реализации программы. Сейчас главная задача – чтобы эти инвестиции давали результат.