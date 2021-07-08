Минэнерго: отказ Украины от импорта белорусской электроэнергии не повлияет на энергосистему Беларуси

Новости Беларуси. Отказ Украины от импорта белорусской электроэнергии не повлияет на работу энергосистемы Беларуси, заявили в Минэнерго. Объемы поставок электроэнергии из Беларуси в Украину в 2020 и 2021 году были небольшими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако в осенне-зимний период белорусская электроэнергия, которая поставлялась по запросу украинской стороны, использовалась для обеспечения устойчивой работы энергосистемы Украины в сложные периоды неблагоприятных погодных условий.