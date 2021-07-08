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Минэнерго: отказ Украины от импорта белорусской электроэнергии не повлияет на энергосистему Беларуси

08 июля 2021 16:35
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Новости Беларуси. Отказ Украины от импорта белорусской электроэнергии не повлияет на работу энергосистемы Беларуси, заявили в Минэнерго. Объемы поставок электроэнергии из Беларуси в Украину в 2020 и 2021 году были небольшими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако в осенне-зимний период белорусская электроэнергия, которая поставлялась по запросу украинской стороны, использовалась для обеспечения устойчивой работы энергосистемы Украины в сложные периоды неблагоприятных погодных условий.

Минэнерго: отказ Украины от импорта белорусской электроэнергии не повлияет на энергосистему Беларуси-1

Решение об ограничении импорта белорусской электроэнергии создает определенные риски прежде всего для украинских потребителей электроэнергии. Но, как видно, в этом случае политика сильнее экономических доводов.

# Беларусь-Украина # Экономика # Фотофакт

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