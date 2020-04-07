В Беларуси квоту на производство спиртосодержащих дезинфицирующих средств увеличили в 11 раз

Новости Беларуси. В 11 раз увеличена квота на производство спиртосодержащих дезинфицирующих средств в рамках мероприятий по противодействию распространения коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В соответствии с постановлением правительства, концерн «Белгоспищепром» увеличит выпуск непищевых спиртосодержащих дезинфекторов с 10 тысяч декалитров до 150 тысяч.

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А вот с недобросовестными продавцами МАРТ уже разбирается. Министерство ввело ограничения на надбавки на маски и дезинфицирующие средства – 10 %. Предельная торговая надбавка с учетом оптовой надбавки к отпускной цене – 15 %.