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В Беларуси квоту на производство спиртосодержащих дезинфицирующих средств увеличили в 11 раз

07 апреля 2020 14:10
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Новости Беларуси. В 11 раз увеличена квота на производство спиртосодержащих дезинфицирующих средств в рамках мероприятий по противодействию распространения коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси квоту на производство спиртосодержащих дезинфицирующих средств увеличили в 11 раз -1

В соответствии с постановлением правительства, концерн «Белгоспищепром» увеличит выпуск непищевых спиртосодержащих дезинфекторов с 10 тысяч декалитров до 150 тысяч.

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А вот с недобросовестными продавцами МАРТ уже разбирается. Министерство ввело ограничения на надбавки на маски и дезинфицирующие средства – 10 %. Предельная торговая надбавка с учетом оптовой надбавки к отпускной цене – 15 %.

В Беларуси квоту на производство спиртосодержащих дезинфицирующих средств увеличили в 11 раз -4

Постановление вступило в силу 7 апреля и будет действовать в течение 90 дней.

О других новостях экономики за 7 апреля читайте здесь.

# Коронавирус # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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