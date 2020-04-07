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Председатель «Белнефтехима»: как внутренний рынок, так и экспорт в апреле будет обеспечен в полном объёме

07 апреля 2020 14:02
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Новости Беларуси. В «Белнефтехиме» заявили, что поставки углеводородов из России на белорусские НПЗ начались согласно оформленным маршрутным поручениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новополоцк и Мозырь в апреле должны получить 2 миллиона тонн сырья по цене 10 рублей за баррель.

Председатель «Белнефтехима»: как внутренний рынок, так и экспорт в апреле будет обеспечен в полном объёме-1

Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим»:
У нас ведется работа как по альтернативным поставкам нефти, так и по поставкам нефти в апреле трубопроводным транспортом из Российской Федерации. В данный момент идет контрактование по всем направлениям. Фактически заводы поднимают свои производственные перерабатывающие мощности. Как внутренний рынок, так и экспорт в апреле будет обеспечен в полном объеме.

Председатель «Белнефтехима»: как внутренний рынок, так и экспорт в апреле будет обеспечен в полном объёме-4

Также в этом месяце «Белнефтехим» ожидает очередную партию нефти азербайджанской компании Socar в объеме 85 тысяч тонн.

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# Нефть в Беларуси # Экономика # Андрей Рыбаков # Фотофакт

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