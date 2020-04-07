Председатель «Белнефтехима»: как внутренний рынок, так и экспорт в апреле будет обеспечен в полном объёме

Новости Беларуси. В «Белнефтехиме» заявили, что поставки углеводородов из России на белорусские НПЗ начались согласно оформленным маршрутным поручениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новополоцк и Мозырь в апреле должны получить 2 миллиона тонн сырья по цене 10 рублей за баррель.
Андрей Рыбаков, председатель концерна «Белнефтехим»:
У нас ведется работа как по альтернативным поставкам нефти, так и по поставкам нефти в апреле трубопроводным транспортом из Российской Федерации. В данный момент идет контрактование по всем направлениям. Фактически заводы поднимают свои производственные перерабатывающие мощности. Как внутренний рынок, так и экспорт в апреле будет обеспечен в полном объеме.