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Президент Беларуси: экономика и жизнь людей – вопрос номер один

07 апреля 2020 10:51
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Новости Беларуси. Экономика и жизнь людей – вопрос номер один на ближайшую перспективу. Об этом Президент заявил 7 апреля на совещании, где обсуждались поставки нефти в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: экономика и жизнь людей – вопрос номер один-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И не дай бог кто-то брякнет, что он может принять полмиллиона тонн нефтепродуктов и не примет на хранение – уж пеняйте сами на себя. А еще хуже, если мне Анфимов доложит, что залили в бочку, а она в трех местах протекает. Мы это не скрываем: сегодня нефть дешевая, надо купить ее, произвести нефтепродукты и создать определенный запас. Какой это будет запас по итогам совещания мы должны четко понимать.

Еще 6 апреля в «Белнефтехиме» заявили, что поставки углеводородов из России на белорусские НПЗ начались согласно оформленным маршрутным поручениям. Новополоцк и Мозырь должны получить в апреле 2 млн тонн сырья по цене 10 рублей за баррель.

Президент Беларуси: экономика и жизнь людей – вопрос номер один-4

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# Нефть в Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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