Президент Беларуси: экономика и жизнь людей – вопрос номер один

Новости Беларуси. Экономика и жизнь людей – вопрос номер один на ближайшую перспективу. Об этом Президент заявил 7 апреля на совещании, где обсуждались поставки нефти в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И не дай бог кто-то брякнет, что он может принять полмиллиона тонн нефтепродуктов и не примет на хранение – уж пеняйте сами на себя. А еще хуже, если мне Анфимов доложит, что залили в бочку, а она в трех местах протекает. Мы это не скрываем: сегодня нефть дешевая, надо купить ее, произвести нефтепродукты и создать определенный запас. Какой это будет запас по итогам совещания мы должны четко понимать.

Еще 6 апреля в «Белнефтехиме» заявили, что поставки углеводородов из России на белорусские НПЗ начались согласно оформленным маршрутным поручениям. Новополоцк и Мозырь должны получить в апреле 2 млн тонн сырья по цене 10 рублей за баррель.