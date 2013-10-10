В Беларуси коммунальные тарифы у ЖЭСов и товариществ собственников станут одинаковые

Новости Беларуси. Тарифы на основные коммунальные услуги будут одинаковые независимо от того, кто их предоставляет, – ЖЭСы или частные компании. Соответствующий Указ подписал глава государства. Речь идет о равных условиях независимо от формы обслуживания жилфонда.

Также документ предусматривает и прозрачность в деятельности товариществ собственников. Их по стране больше, чем полторы тысячи. В целом, это усиливает контроль за организациями и защищает жильцов от неоправданных трат.

Вера Котова 7 лет назад возглавила товарищество собственников дома в Витебске, где живет сама. Чистые подъезды, порядок во дворе. Жильцы из соседних многоэтажек уговорили инициативную женщину управлять и их домовладениями. Сейчас под ее началом – десяток многоквартирников. У каждого своя документация.

Вера Котова, председатель товарищества собственников:

Каждый видит, где деньги его капитального ремонта, сколько их стало сегодня, было вчера. Например, в прошлом году – столько-то, сегодня стало столько-то. Он видит, что эта цифра растет. Точно так же по текущему ремонту: куда направлены эти средства, что мы покупаем, отдельной графой всегда выделяем дополнительные взносы.

За десятки лет многие привыкли к тому, что за пределами собственной квартиры делать ничего не надо. ЖЭС и в подъезде лампочку поменяет, и на лестнице уберет. Или не уберет. О том, что к ответственности за свое жилье и чистоту от порога до парковки стоит привыкать, говорят сами жильцы.

Василий Сущенко:

В ЖРЭО 150 домов может быть. И какое может быть отношение к каким-то проблемам одной-двух квартир?

Сергей Кашнов:

Скинулись, сделали ремонт. В ЖКХ ждать долго.

Сегодня в Беларуси полторы тысячи товариществ собственников. Некоторые из них пользуются предложениями госорганизаций, другие предпочитают частников, в том числе крупные управляющие компании. Именно на деятельность последних часто жаловались.

Жильцам приходилось не только платить по полной за основные услуги, но и дополнительно отчислять, как правило, на содержание штата управленцев. Так, сумма в жировках иногда удваивалась, а то и утраивалась по сравнению с теми, кто платил ЖЭСу. По новому документу, такие посредники останутся не у дел. А основные услуги будут стоить одинаково, независимо от того, кто обслуживает жилфонд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Ромашко, заместитель начальника управления Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

В случае, если участник совместного домовладения пожелает получать какие-то определенные виды дополнительных жилищно-коммунальных услуг, как, например, консьерж либо видеонаблюдение, то при заключении договора на дополнительные жилищно-коммунальные услуги он может ими пользоваться.

Также документ предусматривает и прозрачность в деятельности товариществ собственников. Председатель правления обязан будет ежегодно отчитываться, как ведет хозяйство и финансы перед жильцами. А если потребуется, то и местному исполкому. В целом, это усиливает контроль за организациями и защищает домовладельцев от неоправданных трат.