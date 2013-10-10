70 промышленных предприятий Минской области представили свою продукцию на специальной выставке

Новости Беларуси. Борьба за потребительский кошелек. Семь десятков промышленных предприятий Минской области представили свою продукцию на специальной выставке. Первой такого масштаба. Цель – показать потребителям весь спектр отечественных товаров, которые составляют достойную конкуренцию импортным и пользуются спросом за рубежом, а также сделать дорогу белорусских производителей покупателя максимально короткой.

На выставке представлена ​​продукция как государственных предприятий, так и компаний малого и среднего бизнеса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.