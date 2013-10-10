Прямой эфир

70 промышленных предприятий Минской области представили свою продукцию на специальной выставке

10 октября 2013 13:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Борьба за потребительский кошелек. Семь десятков промышленных предприятий Минской области представили свою продукцию на специальной выставке. Первой такого масштаба. Цель – показать потребителям весь спектр отечественных товаров, которые составляют достойную конкуренцию импортным и пользуются спросом за рубежом, а также сделать дорогу белорусских производителей покупателя максимально короткой.

На выставке представлена ​​продукция как государственных предприятий, так и компаний малого и среднего бизнеса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Экономика # Выставки # Выставки в Беларуси и мире

Другие новости рубрики

Все новости
10 октября в Москве парламентарии обсудят проект бюджета Союзного государства на 2014 год
10 октября 2013 08:32

10 октября в Москве парламентарии обсудят проект бюджета Союзного государства на 2014 год

В Беларуси собираются производить льняные изделия по восточным технологиям
09 октября 2013 14:53

В Беларуси собираются производить льняные изделия по восточным технологиям

Александр Лукашенко: Недопустимо решать проблемы в экономике за счет увеличения тарифов и цен для населения
09 октября 2013 14:34

Александр Лукашенко: Недопустимо решать проблемы в экономике за счет увеличения тарифов и цен для населения