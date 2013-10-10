Скоро начнет работу объединенная транспортно-логистическая компания ЕЭП

Новости Беларуси. Объединенная транспортно-логистическая компания ЕЭП должна начать работу в ближайшее время. Об этом шла речь на международном железнодорожном бизнес-форуме, который проходит в Минске.

В нём принимает участие глава «Российских железных дорог». Владимир Якунин отметил, что проблем на пути создания этой объединенной компании было много, но их преодолевают. И бизнес-модель отработана. Создание единого оператора трех стран позволит значительно увеличить перевозки грузов по железной дороге.

10 октября определили базовые принципы создания этой компании – соответствующее соглашение подписали главы железнодорожных ведомств Беларуси, России и Казахстана. Создание единого оператора трех стран позволит значительно увеличить перевозки грузов по железной дороге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Якунин, президент ОАО «Российские железные дороги»:

Это технический офис по реализации проекта. Технический, подчеркиваю. Он должен заниматься административными вопросами, юридическими, должен заниматься вопросами соблюдения сроков, графика реализации проекта.