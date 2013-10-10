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В Минском районе завершена первая очередь строительства транспортно-логистического комплекса «Прилесье»

10 октября 2013 14:57
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Новости Беларуси. В Минском районе открыли первую очередь транспортно-логистического комплекса «Прилесье». Он будет самым крупным в стране. Стоимость проекта – 145 миллионов долларов. Привлечены иранские инвестиции, в строительстве участвуют ведущие отечественные и зарубежные специалисты, используют передовые технологии. Комплекс сможет обслуживать транзитные перевозки грузов автомобильным и железнодорожным транспортом.

Сегодня в Минской области  действуют 6 транспортно-логистических комплексов. В ближайшее время их количество должно увеличиться втрое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мохаммад Реза Ансари, инвестор проекта:
Сегодня мы можем говорить об успешной реализации первой фазы строительства центра. Это начало самого большого проекта в Беларуси. Это современные склады, которые возведены по последним европейским стандартам. Подобного объекта нет ни в России, ни в Польше. Проект энергоэффективный. Вместе с нами работала большая международная команда.

Борис Батура, председатель Минского областного исполнительного комитета:
Мы ждем от этого логического центра большого. Логистика – это сокращение затрат, это доставка продукции от производителя к потребителю. И, конечно же, если при таких вот, при применении новейших технологий, конечно же, этот путь менее затратный. Ну и, кроме того, мы надеемся, что окончание инвестиционного проекта – конец 14-го года, то есть 1 января 15-го года. Мы надеемся, что иранская сторона выдержит свои обязательства и закончит в полном объеме строительство этого логистического центра.

# Экономика # Борис Батура # Транспорт Беларуси # Минский областной исполнительный комитет # Мохаммад Реза Ансари

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