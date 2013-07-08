Новости Беларуси. В Беларуси будут выпускать противораковые препараты по кубинским технологиям. Об этом 8 июля сообщил посол Беларуси на Кубе Владимир Астапенко.

Речь идет о совместном производстве лекарств мирового уровня для борьбы с онкологическими заболеваниями. Кубинская сторона предоставляет свои разработки, а белорусская инвестирует в производственный процесс. Но это лишь малая часть запланированных совместных проектов. Объемы торгово-экономического сотрудничества Кубы и Беларуси постоянно растут. По итогам 2012 года они достигли своего исторического максимума, превысив 100 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Астапенко, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь на Кубе:

Мы надеемся, что не остановимся на достигнутом и сможем развить эту динамику за счет реализации проектов по сборке белорусской сельхозтехники на Кубе, совместного производства биомедпрепаратов в Республике Беларусь, строительства на Кубе современных агропромышленных комплексов. Я надеюсь, что все эти усилия позволят нам активизировать наше сотрудничество не только в торгово-экономической, но и во всех остальных сферах.

О перспективах развития двусторонних отношений с разными регионами, а также о продвижении белорусской продукции за рубежом дипломаты говорили 8 июля на традиционном семинаре руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений. В частности, был затронут актуальный вопрос разгрузки складов. От дипломатов ждут активной работы в этом направлении.

Владимир Макей, Министр иностранных дел Республики Беларусь:

За предприятиями, где присутствует большая затоваренность складов, закреплены соответствующие ответственные должностные лица. МИД, в частности Министр иностранных дел, закреплен за предприятием «Амкодор». Мы уже встречались с руководством этого предприятия. Выработали конкретный план нашего взаимодействия, который, я думаю, позволит нам до конца года справится с этими возникшими проблемами. Аналогично мы планируем действовать и по другим предприятиям.