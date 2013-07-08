Сотрудники МЧС проверяют готовность сельхозпредприятий к уборочной кампании

Новости Беларуси. Сотрудники МЧС проверяют готовность сельскохозяйственных предприятий к уборочной кампании. Состояние хранилищ и зерносушилок, а также наличие противопожарных средств - все в поле зрения. Ежедневно сотрудники МЧС проводят специальные рейды, по результатам которых руководители сельхозорганизаций получают рекомендации, как усовершенствовать работу по предотвращению чрезвычайных ситуаций.

До 10 июля все хозяйства должны быть готовы к проведению уборочной в безопасном режиме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.