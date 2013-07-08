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Сотрудники МЧС проверяют готовность сельхозпредприятий к уборочной кампании

08 июля 2013 14:39
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Новости Беларуси. Сотрудники МЧС проверяют готовность сельскохозяйственных предприятий к уборочной кампании. Состояние хранилищ и зерносушилок, а также наличие противопожарных средств - все в поле зрения. Ежедневно сотрудники МЧС проводят специальные рейды, по результатам которых руководители сельхозорганизаций получают рекомендации, как усовершенствовать работу по предотвращению чрезвычайных ситуаций.

До 10 июля все хозяйства должны быть готовы к проведению уборочной в безопасном режиме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Экономика # Сельское хозяйство # МЧС

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