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Около 500 млрд. рублей инвестиций будет привлечено в экономику Вилейского района в 2013 году

08 июля 2013 14:39
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Новости Беларуси. Привлечь капиталы. Около 500 миллиардов рублей инвестиций будет привлечено в 2013 году в экономику Вилейского района. Это больше, чем в прошлом.

Половина средств уже освоено. Деньги работают не только в сфере торговли и услуг, но и на производстве. В районе реализуются проекты по изготовлению металлоконструкций, порошковых красок, переработки молочной сыворотки в биогаз. Активно вкладывают деньги в экономику района и иностранные инвесторы.

Сегодня уже создано 110 рабочих мест. До конца года эта цифра возрастет вдвое, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Михаил Малевич, начальник отдела экономики Вилейского райисполкома:
По условиям Декрета Президента Республики Беларусь № 10 заключены договоры с 7 субъектами хозяйства, что позволит привлечь 135 млрд. рублей инвестиций дополнительно. Мы всегда рады новым предпринимателям, которые осуществляют деятельность у нас, так как это повышает благосостояние наших жителей и благоустройство нашего района. 

# Экономика # Государственная политика в сфере инвестиций

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