Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Могилёвской области

Новости Беларуси. Президент Беларуси c рабочей поездкой в Могилевской области. Александр Лукашенко посещает Шкловский и Круглянский районы. Глава государства уже ознакомился с современными технологиями заготовки травяных кормов. Аграрии продемонстрировали президенту отечественные и зарубежные комплексы машин. Здесь же главе государства доложили о выполнении его поручений по созданию отечественной кормозаготовительной техники. В ходе обсуждения было принято решение наладить выпуск трёх видов машин для заготовки кормов, в зависимости от потребности хозяйств.

Молоко — это белорусское золото. Такое сравнение уже стало не просто красным словом, а реальностью. Убыточных хозяйств все меньше. Их или модернизируют, или присоединяют к более крупным и успешным. Теперь в вопросе стало больше глубины: важно как следует загрузить новые мощности. Показательный пример — молочно-товарная ферма «Храпы». Ее первую очередь ввели в эксплуатацию в декабре 2012 года. И эти коровники еще предстоит заполнить до конца.

На том, что сегодня настало время качества, сделал акцент Президент. Причем, каждое хозяйство должно само определиться со стратегией, оптимальным подходом к работе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нужно смотреть насколько это эффективно. И не гнаться: моды здесь не должно быть. 2-3 хозяйства на район. Не надо, если он хорошо работает и эффективно. Но бывает так, что он понастроил здесь... Уровень высокий, а кормов не хватает. Тогда его жизнь толкает к тому, чтобы где-то дополнительно прихватить земли. Тогда надо или объединяться... Но главное - надо наводить порядок.

За короткий срок этот в прошлом убыточный совхоз превратился в одно из самых успешных хозяйств не только Круглянского района, но и всей Могилевской области. Первый шаг к такому, можно сказать, прорыву, был сделан примерно полтора года назад, когда все направление животноводства здесь перевели на полный хозрасчет.

Суть такой системы проста: платят по заслугам. Сумма, которую получает работник, напрямую зависит от выполнения ряда показателей. По словам руководства, сразу такую идею люди восприняли без энтузиазма, но все изменилось после того, как зарплаты сразу выросли в 4 раза.

Хозяйственный подход к делу неизменно подтягивает и социальный уровень. Деревня «Тетерино» живет. Здесь работает школа, а на территории предприятия есть еще два детских сада. Такими условиями можно заинтересовать молодых специалистов.

Александр Лукашенко:

Люди все равно будут стягиваться в агрогородки. Это наше счастье, что мы строим агрогородки. Если бы не строили, то уже сегодня возили бы людей с города на работу. Поэтому агрогородок надо «вылизывать», делать удобства, как в городе, чтобы людям не хуже жилось. Чтобы люди здесь жили и работали. Немного людей надо. При такой энергонасыщенной технике на кормозаготовке в его хозяйстве надо два механизатора. И хватит. Но это должны быть хорошие механизаторы. Элитные. А элитным надо и жилье элитное. И чтобы все остальное элитное было. И зарплату можно будет выше заплатить. Надо смотреть и ни в коем случае не упрощаться.

Глава государства два года назад дал поручение, согласно которому нужно было сдать больше тысячи двухсот ферм. Работы планировали завершить еще в 2012. Однако сроки сдвинули: темпы модернизации оказались низкими. Во многом потому, что многие хозяйства не могли определиться с форматом новых зданий. Тянуть дальше некуда, и когда будет результат — вопрос к министру сельского хозяйства.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Ощущаем нехватку финансовых средств на сегодняшний день. Не везде в полном объеме ведутся работы. Стараемся.

В этом году надо закончить работы еще на почти 900 фермах. И, что не менее важно, заполнить их животными. Специалисты рассчитывают в итоге получать с коров, живущих в таких качественных условиях, до семи тысяч литров молока в год. Когда-то такая планка казалась чем-то сверхъестественным. Но не сегодня.

Леонид Заяц:

Фермы должны быть продуктивно животными. Такие, которые могли бы обеспечить высокую экономику в этом хозяйстве.

Всего же к 2015 году Беларусь должна производить 10 миллионов тонн молока в год. Это в полтора раза больше, чем сейчас. В помощь — масштабная модернизация отрасли, которая сейчас в самом разгаре.

В деле реконструкции ферм Могилевская область пошла своим путем. К уже существующим зданиям пристраивают по два коровника и молочный блок. В результате все процессы — от доения до лечения — можно делать, что называется, под одной крышей.

Конструкция называется модуль. Причем, большинство таких ферм сейчас строят из дерева. Это не так затратно, и, вполне возможно, станет своего рода белорусским открытием. В перспективе позволит выйти на очень высокую рентабельность.

Александр Лукашенко поручил обеспечить аграриев всей необходимой качественной кормозаготовительной техникой. Такое распоряжение Президент дал во время рабочей поездки в Могилевскую область. В хозяйстве «Александрийское» Глава государства ознакомился с современными технологиями, а также отечественными и зарубежными комплексами для заготовки кормов. В ходе обсуждения принято решение наладить выпуск трех видов такой техники. Но она должна быть рациональной и экономичной.

Александр Лукашенко:

Должен быть этот тюковочный пресс. Он делает любого размера тюки. Но он должен быть надежным. Второе - раздельного хранения и заворачивания в пленки здесь в рулон. Но, все-таки, мы рано или поздно придем к этому. Поэтому эту машину надо делать настоящую. И внимание должно быть капитальное. И рукав. Рукав - это хорошее дело. Надо сориентироваться. Там, где нет сегодня траншей, может быть их и не надо строить. Четыре момента, которые вы берете на контроль, и, в результате нынешнего сезона, на будущий год мы уже не смотрим. На будущий год мы едем на уборку - работают прессы, работает техника.

В Круглянском районе Александр Лукашенко посещает молочно-товарную ферму. Здесь речь идёт о ходе выполнения поручений по реконструкции комплексов в республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.