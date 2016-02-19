Новости Беларуси. В Беларуси будут развивать Интернет-торговлю на селе. Инновационные подходы будут работать «в дуэте» с привычными для потребкооперации автолавками. Обеспечить необходимыми товарами жителей небольших населенных пунктов – одна из ключевых задач «кооперации», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Иванов, председатель правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ:

Интернет-торговля на селе. Принципы заявок для обеспечения требуемых товаров на селе постоянно, со дня организации Потребкооперации. Может быть, с Интернетом сложнее, а вот принципы работы этой системы на селе уже давно используются. Мы хотим их усовершенствовать, рассредоточив это направление с села на город.

Конкуренция на рынке высокая. Одна из задач «Белкоопсоюза» – сохранить традиционные позиции, но при этом существенно нарастить экспорт. Только в 2015 году география поставок была расширена до 23 стран мира. Впервые освоены рынки Сербии, Кипра, Великобритании.