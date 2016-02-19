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Презентация новой модели городского автобуса «МАЗ» состоялась в польском городе Челядзь

19 февраля 2016 10:05
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Новости Беларуси. Дорогу на рынок Евросоюза Минский автомобильный завод прокладывает через Польшу. Здесь, в городе Челядзь, состоялась презентация новой модели городского автобуса. Он оснащен двигателем, который соответствует экологическому стандарту Евро-6.

В салоне машины новый интерьер, который создавался с учетом повышенных требований к безопасности и комфорту пассажиров. Кроме того, в автобусе установлена мощная система кондиционирования и отопления салона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # МАЗ

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