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Унификацию законодательств стран Евразийского экономического союза обсудят 19 февраля в Минске

19 февраля 2016 06:16
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Новости Беларуси. Интересы 180 миллионов человек и суммарная торговля в 900 миллиардов долларов. Унификацию законодательств стран Евразийского экономического союза обсудят 19 февраля в Минске. В расширенном заседании Совета Республики примут участие не только законодатели, но и представители Правительства, Министерств и ведомств, Евразийской экономической комиссии, научных кругов.

Договор о ЕАЭС вступил в силу чуть больше года назад. И, по оценке участников союза, это стало большим шагом вперед в формировании более чем внушительного общего рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Сенько, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Да, мы движемся вперед. И особенно мы довольны тем, как Беларусь в течение своего председательства в 2015 году пыталась активизировать работу по выполнению основных положений этого договора. Но не все идет гладко. Продолжают действовать свыше 400 изъятий и ограничений.

Антон Кудасов, заместитель министра экономики Республики Беларусь:
Идеальная ситуация – это полное освобождение передвижения товаров от каких-то препятствий без каких-либо предварительных условий. Если, действительно, вопросы защиты здоровья, защиты экологии, опять-таки влияющие на здоровье, присутствуют, наверное, в этих сферах необходимо принятие достаточно оперативных мер по гармонизации.

# Экономика # Евразийский союз # Владимир Сенько

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