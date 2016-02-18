Расширенная коллегия Министерства экономики Беларуси прошла в Минске

Новости Беларуси. Эффективность и прибыльность предприятий, увеличение экспорта и улучшение инвестиционного климата Беларуси обсуждали сегодня, 18 февраля, на расширенной коллегии Министерства экономики. Весь мир переживает не лучшие времена. В этих условиях необходимо быстро адаптировать экономическую модель к внешним изменениям.

Одним из ключевых направлений деятельности ведомства станет инвестиционное сотрудничество с Китаем. Министерство также продолжит взаимодействие со Всемирным, Европейским инвестиционным и банком реконструкции и развития. Работа по этим направлениям будет идти как в части реализации ранее заявленных проектов, так и в части разработки новых стратегий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Зиновский, министр экономики Республики Беларусь:

Главное понять — мир меняется и уже не будет таким, как прежде. И это не какие-то откровения, а законы развития. Какие выводы следует сделать из этого? Меняться, развиваться, сочетая лучшие достижения нашей собственной экономической модели и передовой мировой опыт.