Школьная форма от отечественных производителей, стоимость брендов белорусского легпрома и экспортная политика. Большое интервью председателем концерна «Беллегпром»

Новости Беларуси. Легко ли найти наряд на все случаи жизни белорусского производства, что «Беллегпром» может предложить родителям школьников и сколько стоят наши бренды – в эксклюзивном интервью «Недели». В День работников легкой промышленности – беседа с председателем концерна «Беллегпром» Николаем Ефимчиком, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ: Николай Васильевич, многие предприятия легкой промышленности уже модернизированы. Но какие предприятия на сегодняшний день наиболее нуждаются в модернизации?

Николай Ефимчик, глава концерна «Беллегпром»: Нуждаются все. Если остановим модернизацию, надо понимать, что начнется стагнация или деградация технологическая. Если мы не будем на той планке, которую сегодня требует потребитель, то мы выпадем из рынка. Эта тема всегда актуальна. Мы за последние четыре года освоили более 500 миллионов долларов на модернизацию.

Юлия Огнева:

Проблема так называемых тюбетеек. Вы больше года о них говорите. Что-то поменялось в ситуации? Насколько я вижу, эти магазины продолжают функционировать.

Николай Ефимчик:

К сожалению, кардинально не поменялась. Озабоченность вызывает качественные показатели тех изделий, которые они продают.