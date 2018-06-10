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Школьная форма от отечественных производителей, стоимость брендов белорусского легпрома и экспортная политика. Большое интервью председателем концерна «Беллегпром»

10 июня 2018 17:21
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Новости Беларуси. Легко ли найти наряд на все случаи жизни белорусского производства, что «Беллегпром» может предложить родителям школьников и сколько стоят наши бренды – в эксклюзивном интервью «Недели». В День работников легкой промышленности – беседа с председателем концерна «Беллегпром» Николаем Ефимчиком, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Наряд на выпускной и школьная форма от белорусских производителей. Николай Ефимчик рассказал, что «Беллегпром» может предложить ученикам и родителям

Школьная форма от отечественных производителей, стоимость брендов белорусского легпрома и экспортная политика. Большое интервью председателем концерна «Беллегпром» -1

Юлия Огнева, СТВ:
Николай Васильевич, многие предприятия легкой промышленности уже модернизированы. Но какие предприятия на сегодняшний день наиболее нуждаются в модернизации?

Школьная форма от отечественных производителей, стоимость брендов белорусского легпрома и экспортная политика. Большое интервью председателем концерна «Беллегпром» -4

Николай Ефимчик, глава концерна «Беллегпром»:
Нуждаются все. Если остановим модернизацию, надо понимать, что начнется стагнация или деградация технологическая. Если мы не будем на той планке, которую сегодня требует потребитель, то мы выпадем из рынка. Эта тема всегда актуальна. Мы за последние четыре года освоили более 500 миллионов долларов на модернизацию. 

Школьная форма от отечественных производителей, стоимость брендов белорусского легпрома и экспортная политика. Большое интервью председателем концерна «Беллегпром» -7

Юлия Огнева:
Проблема так называемых тюбетеек. Вы больше года о них говорите. Что-то поменялось в ситуации? Насколько я вижу, эти магазины продолжают функционировать.

Николай Ефимчик:
К сожалению, кардинально не поменялась. Озабоченность вызывает качественные показатели тех изделий, которые они продают.

Школьная форма от отечественных производителей, стоимость брендов белорусского легпрома и экспортная политика. Большое интервью председателем концерна «Беллегпром» -10

Юлия Огнева:
И что делать?

Николай Ефимчик:
Ужесточать отношения. Если уж привезли дешево, то хотя бы должны гарантировать качество.

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# Беллегпром # Экономика # Николай Ефимчик # Фотофакт

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