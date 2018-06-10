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Как правильно жарить мясо и чем полезно органическое земледелие: что узнала ведущая программы «Неделя» на выставке «Белагро-2018»

10 июня 2018 19:52
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Новости Беларуси. Белорусская сельхозпродукция в дополнительной рекламе не нуждается – достаточно один раз попробовать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Как правильно жарить мясо и чем полезно органическое земледелие: что узнала ведущая программы «Неделя» на выставке «Белагро-2018»-1

Но иногда, раз в году, стоит собрать всех производителей вместе, чтобы оценить масштаб. Неделя прошла под знаком главной сельскохозяйственной выставки страны. Более 500 компаний, почти 30 стран, нескончаемый поток гостей и посетителей. Говорить о мероприятии можно долго и разнообразно. Но лучше один раз увидеть, что и сделала ведущая программы «Неделя» Юлия Огнева.

Как правильно жарить мясо и чем полезно органическое земледелие: что узнала ведущая программы «Неделя» на выставке «Белагро-2018»-4

Больше подробностей о выставке «Белагро-2018»  в видеоматериале.

Как правильно жарить мясо и чем полезно органическое земледелие: что узнала ведущая программы «Неделя» на выставке «Белагро-2018»-7

# Выставки в Минске # Экономика # Фотофакт

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