Как правильно жарить мясо и чем полезно органическое земледелие: что узнала ведущая программы «Неделя» на выставке «Белагро-2018»

Новости Беларуси. Белорусская сельхозпродукция в дополнительной рекламе не нуждается – достаточно один раз попробовать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусская сельхозпродукция в дополнительной рекламе не нуждается – достаточно один раз попробовать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Но иногда, раз в году, стоит собрать всех производителей вместе, чтобы оценить масштаб. Неделя прошла под знаком главной сельскохозяйственной выставки страны. Более 500 компаний, почти 30 стран, нескончаемый поток гостей и посетителей. Говорить о мероприятии можно долго и разнообразно. Но лучше один раз увидеть, что и сделала ведущая программы «Неделя» Юлия Огнева.
Больше подробностей о выставке «Белагро-2018» в видеоматериале.