Как правильно жарить мясо и чем полезно органическое земледелие: что узнала ведущая программы «Неделя» на выставке «Белагро-2018»

Но иногда, раз в году, стоит собрать всех производителей вместе, чтобы оценить масштаб. Неделя прошла под знаком главной сельскохозяйственной выставки страны. Более 500 компаний, почти 30 стран, нескончаемый поток гостей и посетителей. Говорить о мероприятии можно долго и разнообразно. Но лучше один раз увидеть, что и сделала ведущая программы «Неделя» Юлия Огнева.