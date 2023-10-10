В Башкортостане открыли белорусско-российское предприятие «Амкодор». С его работой ознакомился Роман Головченко

Укрепление регионального сотрудничества дает мощный толчок развитию наших стран по множеству направлений. Если говорить об экономике, здесь главный драйвер взаимного роста – промышленная кооперация. Совместное белорусско-российское предприятие по производству оборудования для обработки зерна «Амкодор» открыли в Башкортостане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На церемонии присутствовала белорусская правительственная делегация во главе с премьер-министром Романом Головченко.

Предприятие возведено на территории индустриального парка «Уфимский». Новое производство создали в рекордный срок – всего за 9 месяцев. На площади в 25 тысяч квадратов резидент парка будет выпускать зерноочистительно-сушильные комплексы для послеуборочной обработки зерновых, зернобобовых, крупяных и масличных культур. В планах изготавливать до 40 таких комплексов в год. Там же гости ознакомились с линейкой коммунальной и дорожной техники «Амкодор». Руководство белорусского холдинга в ближайшее время планирует построить в Башкортостане еще один завод. На новом предприятии будут выпускать специальную и землеройную технику: грейдеры, бульдозеры, экскаваторы.

Федор Домотенко, генеральный директор «Амкодор-Агидель» в Уфе (Россия):

Это второй проект. Здесь в основном преимуществом будет обладать Республика Беларусь, потому что она будет поставлять сюда машинные комплекты. А за счет металла российского есть локализация с российской стороны. То есть замещаем какой-то импортный металл, покупаем у Российской Федерации. Перерабатывается в Беларуси и поставляется на сборку, и здесь какие-то определенные механические операции, сварные работы. Для Республики Беларусь это будет очень выгодно.

Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкортостана (Россия):

Для Республики Башкортостан один из ключевых партнеров внешнеэкономических – это, конечно, Республика Беларусь. На данный момент топ-5 стран-контрагентов, в которые входит как раз РБ, являются для нас приоритетными странами, с которыми мы ведем сотрудничество. Важно отметить, что товарооборот с РБ у нас растет, и на текущий период он почти что на 10 % больше, чем в предыдущем году. Здесь речь идет об экспорте и импорте, то есть то, что мы продаем в Республику Беларусь, и то, что мы покупаем у наших белорусских партнеров.